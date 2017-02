STRAVA U CENTRU BEOGRADA: Struja u stubu će ubiti nekoga

Strujne žice koje vire iz stuba ulične rasvete predstavljaju ogromnu opasnost po građane koji čekaju prevoz na stanici u Makedonskoj ulici.



Mnogi nisu ni primetili kakvoj bi se opasnosti izložili ako bi se naslonili na taj stub ili ga slučajno dodirnuli rukom, a što je još tragičnije, ovo nije prvi put da ostaje bez poklopca. Posebno je kritično za decu.

- Nisam ni primetila dok mi niste skrenuli pažnju. Malopre je čovek stajao naslonjen na taj stub. Ne mogu ni da zamislim šta bi bilo da je zakačio žice! - rekla nam je jedna mlađa sugrađanka kad je ono što nam je javio jedan čitalac.



Ne obraćaju pažnju



Primetili smo da ljudi nisu obraćali pažnju na otvoren poklopac, verovatno i ne pomišljajući da postoji i trunka mogućnosti da bude otvoren i da predstavlja opasnost po život. Odmah smo pozvali nadležne kako bismo im ukazali na krađu poklopca.

- Imali smo prijavu za isti stub pre samo nekoliko dana. Nismo sigurni da li neko krade poklopce ili je u pitanju neslana šala, ali ovo predstavlja ozbiljan problem - izjavio je operater kontakt-centra JP „Javno osvetljenje“ Veljko Rodić:

- Vaša prijava kvara je zabeležena i prosleđena službi koja treba da pošalje tim na teren, nadam se da će problem biti rešen u najkraćem roku - dodao je Rodić.



Da ne dođe do tragedije

REŠENJE SU PLASTIČNI POKLOPCI



- Postoji razlog što tu mora da bude poklopac. Ta rupa služi da se pristupi osiguračima i žicama koje su pod visokim naponom. Ljudi znaju da takve stvari ne smeju da se diraju, ali šta je s decom? Žice se nalaze taman u visini koja najmlađima omogućava da ih dohvate - objasnio je za Kurir inženjer elektrotehnike Nenad Jovanović i dodao:

- Jedan od efikasnijih načina da se krađi stane na put je postavljanje plastičnih poklopaca. Napon u žicama, u momentu kad se upali ulična rasveta, toliki je da vam u slučaju dodira nema pomoći.

„Javnom osvetljenju Beograd“ prijavu smo podneli oko 14 časova. Iako nam je rečeno da će ekipa izaći na teren u najskorije vreme, to se nije desilo. Radnici se nisu pojavili ni do 17 sati, kad su ulične svetiljke upaljene. Ali tamo smo zatekli preneraženog čoveka koga je paljenje rasvete i jako zujanje u stubu potaklo da uoči veliki problem. Stubovi ulične rasvete ne predstavljaju opasnost tokom dana. Žice nisu pod naponom sve do večernjih časova, kad se svetla pale. Tog momenta postaju smrtonosna pretnja.Tek nekih 45 minuta kasnije dobili smo epilog ove priče. Javljeno nam je da je problem saniran i zaštitni poklopac vraćen na svoje mesto. Otišli smo da proverimo... Za stub su ga prikačili lepljivom trakom! Pozvali smo ponovo Rodića:- Nismo mogli da stavimo šrafove dok je stub pod naponom. To ćemo učiniti kada svetla budu ugašena.