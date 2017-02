TRAGEDIJA: Starac (85) izvršio samoubistvo u toaletu Doma zdravlja

A. U. (85) iz Velike Moštanice izvršio je prekjuče samoubistvo u toaletu Doma zdravlja u Sremčici.



Tragedija se dogodila oko 14 časova. Kako nezvanično saznajemo, zaposleni u Domu zdravlja nisu čuli kobni pucanj koji je starac ispalio.

- Sve se sasvim slučajno razotkrilo kada je devojčica koja je došla na pregled krenula do toaleta. Nikako nije mogla da otvori vrata i pomislila je da ih je neko zaključao, pa se obratila zaposlenima za pomoć - kaže naš dobroobavešten izvor.



Zaglavio vrata



Međutim, ispostavilo se da vrata nisu zaključana.

- Starac je pao na vrata i zaglavio ih. Kada su ih zaposleni razvalili, ugledali su jezivu scenu. Pokušali su da pomognu nesrećnom A. U., ali je on, nažalost, preminuo - kaže naš sagovornik. Komšije nesrećnog čoveka šokirane su zbog iznenadne smrti A. U.

- On je ovde sagradio kuću sa suprugom koja je teško bolesna i prikovana za krevet. Bio je veoma vitalan dekica, raspoložen za šalu i priču, sve poslove oko kuće je obavljao - navode komšije iz Moštanice. Kako kažu, ne znaju šta bi mogao biti motiv samoubistva.



Nije se nikom žalio



- Nikada se ni na šta nije požalio. Otkako smo čuli za njegovu smrt, ne možemo da dođemo sebi od šoka. On ima sina koji ne živi s njim i suprugom, ali ih je često obilazio. Jadni ljudi, šta ih je snašlo - dodale su komšije.





E.K.

Autor: Foto: Dado Đilas