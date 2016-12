U BEOGRADU TRI NOĆI SLAVE 2017: Obucite se toplo, ponesite osmeh

Verovali ili ne - u Beogradu će se ove godine tri večeri „dočekivati“ 2017. godina!



I što je najinteresantnije, za doček vam treba samo dobro raspoloženje, topla garderoba i (ako želite) neko osveženje.



30. decembar



Uvertira za doček počinje na mestu na kom najviše ljudi već godinama dolazi na najluđi provod u regionu - Na trgu ispred Narodne Skupštine Republike Srbije 30. decembra.



Te večeri nastupaju najveći folkeri među rokerima - Bijelo dugme, ali i najveći roker među folkerima - Aca Lukas. Rečju - ludilo. Do ranih jutarnjih sati, naravno!



31. decembar



Poslednji koncert koji će se čuti na otvorenom „s ove strane Save“ biće nastup Plavog orkestra, a goste Beograda i žitelje glavnog grada u 2017. godinu uvešće Bajaga i instruktori.



Ako se nalazite „s one strane Save“, onda ste u prilici da na platou ispred „Merkatora“ dočekate Novu godinu uz Vladu Georgijeva, odnosno Prljavog inspektora Blažu i kljunove.



Zemunci će, naravno, lokalpatriotski ući u 2017. godinu uz svoje komšije, stare, dobre, oprobane rokere iz Ju grupe.



Za sve one koji su namerili da Novu godinu dočekaju u zatvorenom prostoru, ali bez trubača, rokera i bez omanjeg šlepera hrane, pravi izbor bio je Sava centar, gde je organizovan koncert pod nazivom „Otmeno, klasiku molim“ u izvođenju Simfonijskog orkestra Kamerata Serbika i drugih izvođača. Nažalost, ako ste se nadali da još uvek ima mesta - moramo da vas razočaramo.



1. januar



Ako vam dva dana nisu bila dosta, opet ne morate u kafanu: na platou ispred Merkatora u Novom Beogradu je repriza dočeka Nove godine, po mnogima čak i bolja nego sam doček - nastupaju bendovi Sars i Beogradski sindikat.

Palilula

U BORČI TRUBAČI



Svi oni koji vole zvuk trube, a za Novu godinu će biti u Beogradu, mogu da odu do Borče jer će tamo program biti u maniru one jezičke doskočice „Sviramo sve - od Silvane do Nirvane“. Nastupaju rok grupe, lokalni di-džejevi, ali će u samu Novu godinu da ih uvedu Nada Topčagić i trubački orkestar Danijela.



Pritom, svi koji se nađu u Borči na dočeku pokazaće i svoju humanost - ispred tržnog centra „Šopi“ biće postavljeni punktovi na kojima ćete moći da „platite“ simboličnu ulaznicu na doček. Dovoljno je da donesete bilo koji slatkiš, koji će završiti u Zvečanskoj i u centru za migrante u Krnjači.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Nebojša Mandić