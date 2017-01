URUČENI NOVČANI POKLONI: Gradonačelnik mali obišao prvorođene bebe

Gradonačelnik je obisao prvorođenu devojčicu u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo "Dragisa Mišović" i majci devojčice teškoj tri kilograma i 200 grama i dugačkoj 52 santimetara uručio cestitku od 300.000 dinara, dok je u GAK-u u Višegradskoj obišao prvorođene dečake koji će dobiti po 150.000 dinara.

"Ova godina je dobra obzirom da po prvi put imamo tri prvorođene bebe koje sam obisao malopre. Ako se po jutru dan poznaje, 2017. će biti godina beba u Beogradu", rekao je Mali.

Kako je kazao, bebe i natalitet su prioritet, a Grad Beograd kroz Savet za prava deteta trudi se da koordinira sve aktivnosti koje se tiču prava deteta u gradu.Prva smo lokalna samouprava koja je pokrenula projekat koji podrazumeva edukaciju i pomoć roditeljima za prve tri godine odrastanja dece, istakao je gradonačelnik prestonice.



(KURIR TV) PRVA BEBA U 2017: Bogdan požurio u Novu godinu!

"Pozivam društveno - odgovorne kompanije da pomognu u darivanju bebi paketa koje dobija svaka majka čije se dete rodi u Beogradu. Ove godine smo imali više od 50 donatora i skoro 50 miliona dinara smo skupili samo u proizvodima. To je dobra prilika i za promociju kompanija, a takođe i pomoć majkama", rekao je gradonačelnik.On je podsetio i da je Bebi - servis usluga koju grad pruža i koju svi prepoznaju s obzirom da 170 porodica koristi tu uslugu i mogućnost čuvanja dece.Ono što je vazno za nas je i Halo beba usluga koja beleži više od milion poziva do sada, a koja je na raspolaganju 24 sata 365 dana u godini, dodao je Mali.Istakavši da je to još jedna pomoć roditeljima i podrška, Mali je naveo da je možda najvažnije to da je grad prošle godine nastavio sa isplatama zaposlenim i nezaposlenim porodiljama.

Kako je dodao, Grad nastoji da podstakne mlade da se što pre odluče da imaju decu navodeći da je Kasija drugo dete u porodici, a da su Lazar i Miloš treće, odnosno četvrto dete, što, naveo je, pokazuje da se mladi ipak sve češće odlučuju da imaju više dece.

On je roditeljima poželeo sve najbolje u Novoj godini dodajući da je novčana čestitka primer kako jedna lokalna samouprava može da bude odgovorna.

Gradonačlenik Beograda je zahvalio kompaniji Sequester Employment i Dejanu Jeremiću koji su bili sponzori.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Tanjug Dragan Kujundžić