VESELI GSP: Deda Mraz vas vozi tramvajem

Da li ste se zapitali gde je Deda Mraz? On je u Beogradu, a sanke sa irvasima zamenio je tramvajem!



Na radost mnogih Beograđana, pre svega onih najmlađih, kao i gostiju srpske prestonice, Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ pustilo je u saobraćaj jedinstveni tramvaj, specijalno ukrašen za novogodišnje i božićne praznike, kojim upravlja šofer obučen u odelo Deda Mraza. Putnici mogu uživati u fantastičnoj prazničnoj atmosferi, uz muziku i nasmejana lica domaćina iz GSP, a istovremeno grad posmatrati kroz prozore koji su prekriveni lampionima.



Neobična vožnja... Specijalno vozilo GSP tu je da ulepša praznike svim sugrađanima

- Ovo je prvi put na ovim prostorima da neko organizuje ovakav prevoz. Nismo želeli nikoga da kopiramo ili pozajmljujemo ideje, već smo hteli da napravimo nešto lepo i originalno za naše sugrađane. Za naš veseli tramvaj pun lepih želja nije potrebna karta, već je dovoljno da na zvaničnom stajalištu podignete ruku i napravite znak srca ili uputite veliki osmeh i tramvaj će stati - priča za Kurir Jovana Paunović, portparol GSP „Beograd“.

Naša sagovornica je dodala da tramvaj saobraća od 18 do 21 sat od Pristaništa ka železničkoj stanici, zatim ulicama Nemanjinom i Beogradskom i Bulevarom kralja Aleksandra, do okretnice u Ustaničkoj ulici, gde se okreće i nastavlja trasom Bulevara kralja Aleksandra do Vukovog spomenika, odakle prati liniju „dvojke“. Veseli tramvaj, koji, inače, ima ograničen broj mesta iz bezbednosnih razloga, biće u saobraćaju danas i sutra, odnosno 5. i 6. januara, kao i 11, 12. i 13. januara.- Građani su oduševljeni našom idejom. Tramvaj je najpopularniji među decom, ali je divno videti da ima dosta i starijih sugrađana - kaže Paunovićeva.

Aleksandar Bečić

Navala... I staro i mlado se tiskalo da uđe u tramvaj



Autor: Aleksandar Bečić,Foto: Dragan Kadić