VESIĆ O PREDLOGU PREMIJERA VUČIĆA: Podizanje spomenika Đinđiću je civilizacijski iskorak

Vesić je rekao da su svi oni koji se sada predstavljaju kao Đinđićevi sledbenici, uključujući Vuka Jeremića i Dragana Šutanovca, imali prilike da mu podignu spomenik od 2003. do 2012. godine, ali nisu to uradili.

Foto: Profimedia

"To je predložio Vučić kao premijer Srbije, jer je na taj način želeo da Srbija oda poštovanje čoveku koji je ubijen kao premijer. I to je civilizacijski iskorak", istakao je, napomenuvši da je Vučić imao u vidu da društo treba da oda poštu svakom ko je učinio nešto za njegov razvoj, bez obzira na to da li je reč o njegovim političkim istomišljenicima ili ne.

RASPISAN KONKURS, PRVA NAGRADA 8.000 EVRA: Traži se idejno rešenje za spomenik Zoranu Đinđiću

Đinđić je, ukazao je Vesić, pokrenuo proces ulaska Srbije u EU, a ono što danas Vučić radi je - nastavak toga.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) UKRATKO SA RATKOM FEMIĆEM U 5 DO 5: Vlast će se promeniti, a spomenik Đinđiću će ostati

(Tanjug/Pink)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić