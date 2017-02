ZLOUPOTREBA: Komunalni policajac krao gorivo na pumpi

Dok pojedini komunalni policajci građane brutalno kažnjavaju i za najsitnije prekršaje, prete im i zastrašuju ih, jedan od njih uhvaćen je ni manje ni više nego u krađi goriva!



Kako saznajemo, komunalni policajac S. J., zaposlen u ispostavi te službe na Novom Beogradu, pre desetak dana je na najdrskiji način zloupotrebio svoja ovlašćenja i profesiju jer je benzin, umesto u službeno vozilo, sipao u svoju kantu.- S. J. je pre desetak dana, kao što je to često i činio, došao na pumpu s kojom komunalna policija ima dogovor o saradnji. Da nešto nije u redu, primetila je radnica na pumpi koja je pratila rad kamera - kaže za Kurir izvor iz komunalne policije.On kaže da se S. J. ponašao „uobičajeno, kao da ne radi ništa nemoralno“.- S. J. je benzin počeo da toči u vozilo, ali vrlo brzo je prestao s tim. Otišao je do zadnjih vrata službenog automobila, uzeo plastičnu kantu koja je stajala na sedištu i nastavio da toči gorivo u nju. Kad je završio, došao je na kasu i pružio karticu Gradske uprave Grada Beograda - kaže naš sagovornik i dodaje da je radnica na pumpi bila frapirana njegovom drskošću.- Nije mogla da veruje koliko je bezobrazan. Postupila je po protokolu. Karticu je blokirala i o ovom događaju obavestila nadležne u Gradskoj upravi, koji su potom kontaktirali sa starešinama u komunalnoj policiji - objašnjava naš izvor i dodaje da je ubeđen da je taj komunalac to radio mnogo puta pre nego što je uhvaćen u krađi:- Prema nekim informacijama, on se krađom goriva, skoro svakodnevno, bavi već mesecima, a šteta je minimum 200.000 dinara. To će biti lako utvrditi uvidom u fiskalne račune koje je donosio nakon svakog sipanja. Na osnovu računa može se utvrditi gde je sipao, koliko i kad je to radio. Na računu se upisuje i trenutna kilometraža za vozilo, pa se može izračunati koliko je kilometara vozilo prešlo pre ponovnog sipanja - kaže naš sagovornik i dodaje je taj komunalac sramota za celu profesiju.

Načelnik Nikola Ristić

OBAVESTILI SMO MUP O KRAĐI



Nikola Ristić, načelnik Komunalne policije Beograd, potvrdio je za Kurir da je jedan od zaposlenih u njihovoj službi krao gorivo:

- Čim smo saznali za ovaj događaj, preduzeli smo sve zakonske mere da to lice kaznimo i ovom događaju smo obavestili i MUP. Ovo je izolovani slučaj i, kao i uvek u ovakvim situacijama, preduzeli smo sve dostupne mere.

