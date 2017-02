17 GODINA TRAGA ZA ISTINOM O SMRTI JEDINCA (21): Državo, reci kako mi je stradao sin!

Aleksandar Vesić (21) iz okoline Valjeva stradao je 1999. tokom odsluženja vojnog roka u Zaječaru, a njegov otac Milomir punih 17 godina pokušava da sazna pravu istinu o ovoj tragediji. Zvanično objašnjenje pogibije bilo je da se Vesić utopio u Dunavu, ali se rezultati obdukcije i dan-danas skrivaju, što kod porodice mladića izaziva veliku sumnju.

Aleksandar Vesić

Ocu nesrećnog mladića je rečeno da je Aleksandar tog kobnog 31. jula 1999. otišao u obilazak graničnog pojasa, ušao u nabujalu reku da se okupa i nestao. Njegovo telo je posle nekoliko dana pronađeno u Bugarskoj, a iako je u ovakvim slučajevima bilo očekivano da se ovakvom nesrećom bavi vojska, to se nije dogodilo. Po telo je u Bugarsku otišao otac mladića i pritom je čak morao da skriva da je on stradao tokom služenja vojske. Inače, s Bugarima je imao brojne probleme, ali je Milomir uspeo da ih reši i vrati mrtvog sina u Srbiju.- Kad su mi dali da u mrtvačnici vidim telo, samo sam molio boga da mi da snage da ga vratim u Srbiju. On je bio crn, glava i grudni koš isečeni, verovatno od obdukcije... Uhvatio sam ga za ruku i rekao: „Sine, idemo u Srbiju.“ Obukli smo mu novo odelo, skinuo sam svoj lanac, sat i prsten i sve to stavio u sanduk. Vratio sam ga u Srbiju i sahranio - priča Milomir i dodaje da mu se tih bolnih dana niko iz vojske nije obratio.

Poslednje fotografije... Ovo su Milomiru dali iz vojske nakon Aleksandrove smrti

On je nakon toga pokušavao da sazna punu istinu o stradanju sina jedinca, ali ga je svuda sačekao muk. Rezultati obdukcije, koja je obavljena u Bugarskoj, stigli su u Srbiju i tada im se gubi svaki trag. Tužio je i državu, ali ni tim putem nije uspeo da dobije nalaze.- Od 2000. do danas nijedan ministar odbrane, premijer ili predsednik me nije primio, a obećavali su mi svi da će to učiniti. Pitam se da li je moj sin bio Albanac na tursko-sirijskoj granici kad se moja država Srbija tako ponaša prema svojim vojnicima i prema roditeljima palih dečaka - priča naš sagovornik i dodaje: „Znam da ne mogu vratiti sina, ali hoću istinu.“U Ministarstvu odbrane nisu odgovarali na naša pitanja ovim povodom.

Netaknuta... Milomir u sobi pokojnog sina

Srce da pukne

VIĐAM GA U SNU



Milomir Vesić kaže da mu sin Aleksandar često dolazi u san:

- Kad sam ga pre nekoliko godina sanjao, bio je ljut i kaže mi: „Slušaj ti, matori, misliš da je tebi teško, a kad ti plačeš i ja plačem“, a ja mu odgovorim da ću pokušati da ne pustim suzu. I uvek kažem sebi da sam mu dao reč, koju moram da ispoštujem, ali nekad ne mogu da izdržim. Nekad sam ljut i na suprugu i oca kad kažu da su ga sanjali. Pitam se zašto samo oni, a ne i ja. Živim da ga makar u snovima vidim. Ali jednog dana ću doći mom sinu, ovaj život je prolazan.

Ključni svedok

„NE MOGU DA KAŽEM ISTINU“



Milomir Vesić kaže da je nakon tragedije razgovarao s mladićem koji je kobnog dana bio u patroli s njegovim sinom, ali da ništa nije uspeo da sazna:

- Međutim, kasnije mi je čovek iz vojnog pravobranilaštva, ne znajući za moj slučaj, kad je došao kod mene u radionicu, pričao kako je drug od sina njegove svastike stradao na Dunavu. Malo-pomalo sam ga ispitivao i on mi kaže da je kod tog dečka sedam puta bila vojna bezbednost, te da je jednom roditeljima rekao: „Najteže je što ne mogu da kažem istinu.“ Ja sam mu onda otkrio da je to moj sin stradao, a on je samo pobledeo.

Dve decenije bola

SOBA POSVEĆENA MLADIĆU



U domu Vesića se već 17 godina živi s bolom. Ne sluša se muzika, a godinama nisu odlazili ni na veselja kod rođaka i prijatelja. Jedna soba u njihovoj kući posvećena je stradalom Aleksandru i tu se nalaze njegove fotografije, lične stvari i druge sitnice koje podsećaju na mladića.

Autor: Foto: Marina Lopičić