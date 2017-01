20 GODINA TRPELA NASILJE: Seći ću te parče po parče!

Ušao je pijan kao i obično. Pustio je muziku glasno. I deca i ja pravili smo se da spavamo! A onda je počeo da se dere: „Kurvo, budi se! Samo da znaš, neka si ti kurva, ali ja sam majmun. Ludak! Ubiću i tebe i decu!“



Sa jezom se priseća Nevena S. poslednje večeri u svom porodičnom domu, gde je godinama trpela nasilje od svog supruga.

- Tukao me je, gađao raznim predmetima, čupao, vređao... Međutim, to veče je bio posebno nadahnut. Uzeo je nož i počeo da viče: „Seći ću te parče po parče! Mala, budi se. Pipni nož koliko je oštar. Ovim nožem ću ti seći majku“, vikao je, demonski se smejući - prepričava Nevena događaj nakon kojeg je posle 20 godina nasilja zatražila pomoć u sigurnoj kući.

- Nasilje je predugo trajalo. Mislila sam da je to moja sudbina. Nisam se pitala da li je normalno da po kući skrivamo pribor za jelo i oruđe kojim bi mogao da nas povredi - objašnjava ova nesrećna žena.



A nasilnik ih je povređivao često i brutalno.

- Nije nam davao da spavamo po celu noć. Preklinjem ga, govorim mu da ujutru idem na posao, a deca u školu, ali nije bilo svrhe! Imao je tako običaj da lupa i ruši sve pred sobom. Jednom me je gađao čašom. Drugi put je odvalio držač za ruke od fotelje i ubijao nas od batina sve dok se nije slomio. Ništa mu nije bilo strano - navodi Nevena, koju je najviše bolelo to što je maltretirao i njihove ćerke.



To veče kad ga je ostavila, nakon što ju je istukao, legao je pored nje.

- Počeo je da mi šapuće na uvo svakakve gadosti, a onda je iz čista mira počeo da me davi i da me udara u glavu. Starija ćerka, koja ima 13 godina, odgurnula ga je od mene. On se tako životinjski okrenuo prema njoj da sam mislila da će je ubiti - kaže Nevena, koja je tada otišla sa željom da spase svoj život i život svoje dece.

Smatrao da je poseduje

TRPELA I SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE



Nevena je, pored fizičkog maltretiranja, trpela i seksualno zlostavljanje.

- Primoravao me je na seksualne odnose, a bio mi je odvratan. Međutim, ako bih mu se, nedajbože, suprotstavila, ubijao me je od batina - prepričava Nevena.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock