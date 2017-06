(VIDEO) HOROR NADOMAK DEPONIJE U VINČI: Očajni građani na žarištu zaraze, otrova i prašine!

Stanovnici Vinče i okolnih mesta se žale na smrad i na otpadne čestice koje dolaze pravo sa deponije koja predstavlja žarište otrovnih čestica i zaraze!. Požar je na deponiji Vinča buknuo pre 25 dana i od tada, iako je u najvećem delu ugašen, kulja dim koji ugrožava okolna naselja.

foto: Filip Plavčić





Stanovništvo naselja Karaburma, Višnjica, Višnjička banja, Lešće, Rospi ćuprija, Slanci su direktno na udaru smrada, ali i opasnih čestica koje im vetar nanosi na bašte i kuće.

VINČA NAJCRNJA TAČKA U EVROPI! Ne umemo sami: Stranci će nam gasiti požar na Deponiji!

Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje nekoliko puta je saopšteno da su merenja pokazala da u vazduhu nema prekograničnih vrednosti zagađujućih i štetnih čestica. Ipak, udisanje vazduha u Vinči i okolnim mestima je skoro nepodnošljivo zbog konstantnog smrada koji lokalnom stanovništvu život čini, u najmanju ruku, neprijatnim.

foto: Filip Plavčić

Iako nismo mogli da dođemo do deponije, stigli smo do rampe u Vinči gde smo mogli da osetimo neprijatne mirise. Na ovim visokim temperaturama širi se nesnosan smrad. Pored mora otpada, žive ljudi. To su lokalni stanovnici koji su kupili plac u Vinči gde su sagradili i kuće, ali im je funkcionisanje sada znatno otežano.

VINČA NAS IPAK TRUJE Alarm hemijskog stručnjaka: Čestice sa deponije su kancerogene!

- Ovo je strašno, ovde je nemoguće disati. Ja sam asmatičar i jako mi smeta ovaj smrad. Mi ne znamo šta više da uradimo i apelujemo da se ovo sredi jer je smrad prejak, žali se A.M koja živi u blizini deponije.

foto: Printscreen/adriamedia

Međutim i žitelji okolnih mesta su takođe "na meti" smrada i gasova koji kako kažu mogu da se vide i golim okom.

NIKAD NIJE BILO OVAKO KRITIČNO: Požar u deponiji Vinča zauzdan, vazduh zagađen



- Mi vidimo maglu otrova, prašine i smrada koji nam pada tačno u naselje jer je ovo dolina. Kad se smrad ovde zavuče, više ne izlazi. Video sam kako su čestice prašine padale na drveće i lišće, pa neka mi neko kaže da nije opasno, priča J.K koji živi u Slancima.

foto: Filip Plavčić

Pored neprijatnih mirisa, žiteljima ovih naselja smetaju i takozvani "crni potoci" koji se slivaju pored deponije.

- Pored same deponije koja nam nanosi užasan smrad, ovde će biti i otpadne vode. To je nepodnošljivo. Oni su trebali da ugrade i cevi koje će odvoditi vodu u Dunav. Umesto toga oni su zatrpavali potok koji je sada crn kao katar. To se razlilo po celoj deponiji, koja je visoka oko 150 metara, priča M.J.

foto: Printscreen/adriamedia



Podsetimo, požar koji je pre skoro mesec dana izbio na deponiji u Vinči je lokalizovan. Međutim, opasnost od ponovnog izbijanja plamena i dalje postoji zbog toga što problem predstavlja žarište koje tinja u naslagama đubreta većim od 50 metara.

foto: Dragan Kadić

Iz grada obećavaju da će 6. jula znati rešenje za deponiju u Vinči, kada budu dobijene ponude od najvećih svetskih firmi, kako bi se napravila fabrika za preradu otpada u električnu i toplotnu energiju.

(Kurir.rs/Espreso/Jelena Jovanović/ Foto: