All inclusive koncept s avio-prevozom za 349 evra

More, pesak, palme i mirisi Orijenta, vrhunski hoteli, načičkani bazari u kojima je cenjkanje obavezno, restorani i barovi sa spektaklima kao iz „1001“ noći... Sve ovo i još puno toga dar je prirode koji Hurgada nesebično deli sa brojim gostima. Verujte nam na reč ili još bolje uverite se sami da li je uistinu Hurgada turistički biser Egipta.

Do ovog čarobnog letovališta Kon Tiki ove godine leti četiri puta nedeljno uz mogućnost da sami odlučite koliko dana ostajete u Hurgadi – sedam, 10, 11 ili 14.

foto: Wikipedia

Jedan od hotela koji zaslužuje apsolutnu pažnju uistinu je Sentido Palm Royale Soma Bay 5* u kome vas čeka maksimalno uživanje ne samo na peščanoj plaži koju zapljuskuju talasi čistog mora već i u hotelskim bazenima koji su jednaka radost kako za odrasle tako i za decu. Ovaj hotel, dovoljno daleko od gradske vreve, istinska je oaza mira ali i maksimalnog komfora uz nenametljivu ljubaznost osoblja koje uz minimalan bakšiš celom odmoru, uz neočekivana iznenađenja, daruje dimenziju više. Trebalo bi takođe naglasiti da hotel nosi oznaku KonTiki kluba što znači da uz sve druge pogodnosti ima i animatora na srpskom jeziku. Za polaske 22,26,28. i 29. Juna cena aranžmana je već od 435 evra.

Hilton resort 5* je magija. Usidren je u srcu odmarališta Memše, na privatnoj peščanoj plaži bez korala. Ležaljke i suncobrani su naravno besplatne za goste. Već na prvom koraku, monumentalnošću ulaza i prostranim lobijem, oduševljava goste kojima je na raspolaganju 401 soba uz napomenu da svaka uz sef, klima uređaj, SAT TV, mini-bar i telefon, odnosno kupatilo s fenom, ima i prostran balkon s lepim pogledom. Usluga je all inclusive sa uistinu bogatim švedskim stolom prilagođenim ukusima gostiju is Evrope. Hotelski sadržaji, sa dva spoljašnja i jednim pokrivenim bazenom, samo su celić bogatstva sadržaja posebno onih koji deci omogućavaju zanimljiv dan a odraslima mogućnost da osim kupanja i sunčanja deo odmora potroše in a lepe hobije ili sportske aktivnosti. Ono što je posebna atrakcija ovog hotela jeste cena – za junske polaske kreće se već od 349 evra po osobi.

foto: Wikimedia

Osim izuzetno popularnih cena vanpansionske potrošnje, interesantnog provoda tokom vrelih letnjih noći, sa zagarontovanih više od 300 sunčanih dana na obali jednog od najlepših svetskih mora, posetioci Hurgade imaju i tu privilegiju da upoznaju bogatu istoriju zemlje na čijoj teritoriji je rođena jedna od najstarijih civilizacija sveta. Jedan dan, ukoliko to želite, odvojite i za posetu fascinantnom Luksoru, arheološkoj prestonici Egipta. I još jedan da obiđete pustinju, jašete na kamili, družite se uz večeru s beduinima... Tek tada će vam biti jasno zašto je Hurgada uvek i u svakoj prilici veliko zadovoljstvo za malo para...

Autor: Promo , Foto: Wikipedia , Foto: Wikimedia