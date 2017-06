BLAMAŽA! POZNATI REŠAVALI TEST IZ SRPSKOG ZA MALU MATURU: Šešelj ne zna padeže!

Dok su osmaci očas posla završili test iz srpskog jezika, političari, estrada i druge javne ličnosti muku mučili s gramatikom odgovarajući na pitanja s testa



Mali maturanti juče su polagali završni ispit iz srpskog jezika, koji je za većinu njih, kako sami priznaju, bio mnogo lakši nego što su očekivali.



I dok je većina osmaka ceo test završila očas posla, domaći političari, estradne i javne ličnosti dobro su se preznojili dok su odgovarali na neka od pitanja s testa.

- Test sam završila za bukvalno pola sata. Bio je mnogo lakši nego probni. Mislim da sam pogrešno odgovorila na samo jedno pitanje i da ću osvojiti 19 bodova - rekla je nakon testa sa uzdahom olakšanja Jovana S. iz OŠ „Drinka Pavlović“ u Beogradu, koja bi najviše želela da upiše Arhitektonsku školu.



I većina njenih drugara iz škole složila se s njom da je test bio lakši nego što su očekivali. Najveći problem predstavljalo im je poslednje pitanje, koje se ticalo pripovetke nobelovca Ive Andrića „Panorama“. Osnovci su morali pažljivo da pročitaju tekst i navedu dva osećanja ili raspoloženja jednog od junaka.



I dok je maturantima najveći problem bio prepoznavanje emocija, političari i estrada muku su mučili s gramatikom. Vrste sintagmi za većinu su bila „španska sela“, ali neki od njih su se slabo snalazili i s priloškim odredbama. Možda najveće iznenađenje bio je lider radikala Vojislav Šešelj, koji nije potrefio odgovarajući padež, ali i estradna zvezda Ivan Gavrilović, koji je „rasturio“ test i imao najviše tačnih odgovora. Ipak, većina njih, po svemu sudeći, imala je veću tremu čak i od osnovaca, pa su odbili da odgovaraju na pitanja.



Završni ispit juče je polagalo oko 70.000 mališana, a ministar prosvete Mladen Šarčević poručio je nastavnicima da će „ove godine ići u lov na veštice“ ukoliko se ustanovi da su pomagali đacima i rešavali testove umesto njih.

Pitanja na koja su odgovarale javne ličnosti

Vojislav Šešelj lider SRS



1. Dativ?! Nije?! Ah, da nominativ, na to sam mislio...

2. Priloška odredba, zar ne?!

3. Jotovanje. Nije?! Neću više da odgovaram. Znate vi kada sam ja išao u školu?!

4. Zamenica „im“. Auuuu... Sada mi je stvarno neprijatno.

5. Prilog ide uz imenicu. Dakle, imenička sintagma...

6. Salo debeloga jera... Jao, ovo je baš teško.

7. To je Miroslav Mika Antić. Srpski pesnik. Znate da se on svuda potpisivao kao srpski pesnik?! A niste znali?! Uf, baš ste me namučili. Doviđenja!



Netačnih: 4

Borko Stefanović Levica srbije



1. Nominativ jednine (bez razmišljanja).

2. Priloška odredba (s tek blagom dozom nesigurnosti).

3. Nepostojano A? Nije? Joooj. Malo me sramota!

4. „Takav“, pretpostavljam...

5. A tu nema ponuđenih odgovora?! Ne znam, zaista...

6. To je „Rat za srpski jezik i pravopis“.

7. Mika Antić



Netačnih: 2

Milica Pavlović pevačica



1. Joj, padeži?! Znate vi da sam ja iz Leskovca (smeh)?! Ja samo znam onu definiciju - nominativ „ko, šta“, genitiv „od koga, od čega“... Mislim da je nominativ.

2. Jaoooj, ne mogu da se setim šta je šta. Bože sveti, šta beše priloška odredba?! Ne znam stvarno odgovor.

3. Joj, ako na ovo ne pogodim, neću više da rešavam da se blamiram. Ne znam! Auuu, sibilarizacija. Šta to beše?!

4. Valjda je „takav“, je l‘ da?!

5. Uf, „slatko uzbuđenje“... uf, uf, ide uz imenicu... Imenska. Ne imenička!

6. Jao, bože me sačuvaj! Neka bude pod „b“.

7. „Plavi čuperak“! To mi je poznato! Antić, zar ne?!



Netačnih: 2

Ivan Gavrilović pevač



1. Sine, ti si danas polagao maturu... Dođi ovamo! Pa, nominativ jednine. Nije mi sin pomagao stvarno.

2. Sine, sad mi trebaš! Šta kažeš?! Priloška odredba?! Tačno?! Idemooo!

3. To već znam! Šatro (urnebesan smeh)! Na primer, sibilarizacija.

4. To je zamenica koja nešto pokazuje. Zamenica, zamenica... Pa, valjda „takav“, je l‘?!

5. Uf, to je teško. To ne znam, priznajem!

6. Lupiću! Pod „b“! Jesam li ubo?! Idemooo!

7. Hmmmm... Antić?



Netačnih: 1

Ovo su rešenja testa iz srpskog

