CENZURA KAKVU SRBIJA NIJE VIDELA! NAREĐENJE PRODAVCIMA NOVINA: Po svaku cenu sakriti Kurir i ne postavljati suvišna pitanja!

Zaposlenima u kompaniji "Moj kiosk" širom Beograda, naređeno je da na rafovima kioska kriju Kurir, te da na pitanje zašto naš list nije na vidljivom mestu odgovaraju da su krive mušterije, koje navodno prilikom uzimanja novina promene njihov raspored. Ova tortura traje mesecima, a nezadovoljni prodavci odlučili su da progovore, priča sagovornik Kurira, koji je, kako kaže, dao otkaz sa "Moj kiosk" zbog laži i kriminala na koji ih teraju njihovi šefovi.

Prema rečima bivšeg prodavca novina, zaposlenima je šef naređivao da po svaku cenu kriju Kurir i da ne postavljaju suvišna pitanja.

- Naređene da sakrijemo Kurir na rafovima dobili smo od prvog šefa. Preciznije, rekao nam je da vaš list moramo da pozicioniramo tako da se ne vidi uopšte, ili da se vidi samo početno slovo. Kolege i ja smo se bunili i pitali zašto to moramo da radimo, ali odgorov je uvek bio: Nije na vama da o tome raspravljate - kaže nezadovoljni sagovornik, koji se plaši da otkrije svoje ime zbog lične bezbednosti.

On dodaje da je kasnije angažovan novi šef, koji je laž i korupciju popeo na još viši nivo.

foto: Kurir

- Drugi šef nas je terao da se ponižavamo i lažemo mušterije. Terao nas je da ljudima govorimo da Kurir pomeraju ostali kupci i da zato nije na vidljivom mestu. Zbog toga smo imali i dosta konflikata sa mušterijama koje nisu naivne i glupe - ogorčen je bivši prodavac na trafici.

Kako kaže naš sagovornik, da je znao da će državni organi otići tako daleko, nikada se ne bi zaposlio.

- Ne volim laži, korupciju i kriminal, te sam zato odlučio da se povučem i sačuvam ono što mi je ostalo - rekao je.

ADRIJA MEDIJA PODNELA KRIVIČNU PRIJAVU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL: Informer, Srpski telegraf i distributeri udružili se da unište Kurir!

Podsetimo, "Adrija medija grupa" (AMG), Aleksandar Rodić i Kurir podneli su više od 150 krivičnih prijava i tužbi, kao i krivičnu prijavu protiv organizovane kriminalne grupe, udružene u cilju uništenja Kurira i "Adrija medije", čime je izvršeno krivično delo Zloupotreba monopolističkog položaja, iz čl. 232 KZ u sticaju sa krivičnim delom Zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 234 st. 3 KZ, kao i više krivičnih dela!

Prijave su podnete protiv "Insajder tima", "Medijske mreže", "Centrosinergije", "Štampa sistema", kao i protiv ostalih firmi i odgovornih lica zbog organizovanja kriminalne grupe i izvršenja većeg broja krivičnih dela.



"Adrija medija" podnela je prijave u cilju zaštite svojih Ustavom zagarantovanih prava na život, slobodu i sigurnost, slobodu izražavanja, slobodu medija, slobodu rada, slobodu kretanja, slobodu misli i savesti, te povodom zaštite slobode i sigurnosti 800 naših zaposlenih, podneli više stotina tužbi i krivičnih prijava pred nadležnim organima.



TUŽILAŠTVU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL



Podnosilac krivične prijave/oštećeni:

Adria Media Group doo Beograd, Ul. Vlajkovićeva br. 8, čiji zakonski zatupnik je Dejan Volf, direktor.

Osumnjičeni:



Moj Kiosk group doo Beograd, Bulevar Milutina Milankovića br. 19, čiji zakonski zastupnik je Sanja Stanić

Centrosinergija doo Beograd, Bulevar Milutina Milankovića br. 19, čiji zakonski zastupnik je Zoran Popović

Štampa sistem doo Beograd, Bulevar Milutina Milankovića br. 19, čiji zakonski zastupnik je Vasilije Zerdo

Futura plus ad Beograd, Bulevar Milutina Milankovića br. 19, čiji zakonski zastupnik je Saša Janjićićević

Insajder tim doo Beograd, ul. Terazije br. 5/7 čiji zakonski zastupnik je Damir Dragić

Medijska mreža doo Beograd, Trg Nikole Pašića 7/2, čiji zakonski zastupnik je Ljubomir Dabović

Darko Bajčetić iz Beograda, krajnji vlasnik privrednih društava Moj Kiosk, Centrosinergija, Štampa sistem, Futura plus

Sanja Stanić iz Beograda, zakonski zastupnik privrednog društva Moj Kiosk group doo Beograd

Zoran Popović iz Beograda, zakonski zastupnik privrednog društva “Centrosinergija” doo Beograd

Vasilije Zerdo iz Beograda, zakonski zastupnik privrednog društva “Štampa sistem” doo Beograd

Saša Janjićijević, iz Beograda, zakonski zastupnik privrednog društva “Futura plus” ad Beograd

Damir Dragić iz Beograda, zakonski zastupnik privrednog društva Insajder tim doo Beograd

Ljubomir Dabović iz Beograda, zakonski zastupnik privrednog društva Medijska mreža doo Beograd

Saša Milovanović iz Beograda, direktor dnevnih novina Srpski telegraf

Dragan Vučićević iz Beograda, vlasnik privrednog društva Insajder tim doo Beograd

TEKST KRIVIČNE PRIJAVE



Na osnovu člana 53, 280 i 281 Zakonika o krivičnom postupku (u daljem tekstu: ZKP), člana 2 i 4 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (u daljem tesktu: ZOPLZKD), i člana 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, podnosimo ovu krivičnu prijavu

protiv osumnjičenih pravnih lica Moj Kiosk group doo Beograd, „Centrosinergija” doo Beograd, Štampa sistem doo Beograd, Futura plus ad Beograd, Insajder tim doo Beograd i Medijska mreža doo Beograd, i osumnjičenih fizičkih lica Darka Bajčetića iz Beograda, Zorana Popovića iz Beograda, Sanje Stanić iz Beograda, Vasilija Zerda iz Beograda, Saše Janjićijevića, iz Beograda, Damira Dragića iz Beograda, Ljubomira Dabovića iz Beograda, Saše Milovanovića iz Beograda i Dragana Vučićevića iz Beograda, zbog postojanja osnovane sumnje da su svesni svojih dela i njihove zabranjenosti, pri čemu su hteli njihovo izvršenje, u Beogradu, početkom jula meseca 2017. godine Darko Bajčetić, Zoran Popović, Sanja Stanić, Vasilije Zerdo, Saša Janjićijević, Damir Dragić, Ljubomir Dabović, Saša Milovanović i Dragan Vučićević organizovali kriminalnu grupu koja za cilj ima vršenje krivičnih dela Zloupotreba monopolističkog položaja iz čl. 232 KZ, Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 KZ i Sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanje programa iz čl. 149 KZ, tako što su Dragan Vučićević 100% vlasnik Insajder tim doo, koji je izdavač dnevnih novina “Informer”, Damir Dragić, direktor “Insajder tim” doo, Ljubomir Dabović, direktor “Medijska mreža” doo, koji je izdavač dnevnih novina “Srpski telegraf” i Saša Milovanović, koji je direktor dnevnih novina “Srpski Telegraf podstrekli Darka Bajčetića, koji je krajnji vlasnik privrednih društava Futura plus ad, Centrosinergija doo, Štampa Sistem doo i Moj Kiosk group doo, Zorana Popovića, Sanju Stanić, Vasilija Zerda i Sašu Janjićijevića, koji su zakonski zastupnici u navedenim privrednim društvima, koja su povezana privredna društva i koja imaju dominantan položaj na tržištu prodaje i distribucije dnevnih novina u prodajnim objektima tipa kiosk/trafika, da zloupotrebe dominantan položaj na tržištu i da privredna društva “Insajder tim” doo i “Medijska mreža” doo dovedu u povlašćen položaj u odnosu na konkurenta “Adria Media Group” doo, koji je izdavač dnevnih novina “Kurir”, što su napred navedena lica i uradila, tako što su zaključili, sa Draganom Vučićevićem, Damirom Dragićem, Ljubomirom Dabovićem i Sašom Milovanovićem, prećutni sporazum i dogovorili i usaglasili praksu da na prodajnim mestima trafikama/kioscima “Moj Kiosk”, sakrivaju dnevnu novinu “Kurir”, a ističu dnevne novine “Srpski telegraf” i “Informer”, pa su u periodu od 10.07.2017. godine do 28.07.2017. godine, “Kurir”, sistematski prikrivali od kupaca tako što je sadržina naslovne strane “Kurira” i najveći deo naziva novine – žiga “Kurir”, pokriven drugim štampanim medijima, dok su istovremeno dnevne novine “Srpski Telegraf” i “Informer” isticane celom površinom naslovne strane u prvi plan, na svim prodajnim mestima, čime su izazvali poremećaj na tržištu i ograničili su prodaju “Kurira” i privredna društva “Medijska mreža” doo Beograd i “Insajder tim” doo Beograd, i druge izdavače dnevnih novina su stavili u povlašćen položaj u odnosu na privredno društvo “Adria media group” doo Beograd, na tržištu prodaje štampanih medija-dnevnih novina na trafikama/kioscima i čime su naneli štetu “Adria media group” doo Beograd, na navedeni način Darko Bajčetić u svojstvu krajnjeg vlasnika Moj kiosk group doo, Centrosinergija doo, Štampa sistem doo, Futura plus ad, Zoran Popović u svojstvu direktora “Centrosinergije” doo Beograd, Sanja Stanić u svojstvu direktora “Moj Kiosk” group doo, Vasilije Zerdo u svojstvu direktora “Štampa sistem” doo, Saša Janjićijević u svojstvu direktora “Futura plus” ad, Damir Dragić u svojstvu direktora “Insajder tim” doo, Dragan Vučićević u svojstvu 100% vlasnika Insajder tim doo, Ljubomir Dabović u svojstvu direktora “Medijska mreža” doo, Saša Milovanović, u svojstvu direktora “Srpskog telegrafa”, su iskorišćavanjem svojih položaja i svojih ovlašćenja, ometali prodaju “Kurira”, čime su Darko Bajčetić, Sanja Stanić, Zoran Popović, Vasilije Zerdo, Saša Janjićijević, Damir Dragić, Ljubomir Dabović, Saša Milovanović, i Dragan Vučićević, kao u saizvršilaštvu izvršili jedno krivično delo Udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 KZ, Dragan Vučićević, Damir Dragić, Ljubomir Dabović i Saša Milovanović, Insajder tim doo i Medijska mreža doo kao organizovana kriminalna grupa, izvršili jedno krivično delo Zloupotreba monopolističkog položaja iz člana 232 KZ u vezi člana 34 KZ, Dragan Vučićević, Damir Dragić, Ljubomir Dabović i Saša Milovanović kao organizovna kriminalna grupa, izvršili jedno krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člna 234 st. 3 KZ, Darko Bajčetić, Sanja Stanić, Zoran Popović, Vasilije Zerdo, Saša Janjićijević, Centrosinergija doo, Moj Kiosk doo, Štampa sistem doo, Futura plus ad, kao organizovana kriminalna grupa, izvršili jedno krivično delo Zloupotreba monopolističkog položaja iz čl. 232 KZ u sticaju sa krivičnim delom Zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 234 st. 3 KZ, Darko Bajčetić, Sanja Stanić, Zoran Popović, Vasilije Zerdo, Saša Janjićijević, Damir Dragić, Ljubomir Dabović, Saša Milovanović, Dragan Vučićević, Centrosinergija doo, Moj Kiosk doo, Štampa sistem doo, Futura plus ad, Insajder tim doo i Medijska mreža doo kao organizovna kriminalna grupa u saizvršilaštvu izvršili jedno produženo krivično delo, Sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanja programa iz čl. 149 KZ.

(Kurir.rs/D.S.)