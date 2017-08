PREOBRAŽENJE! DANAS PAKAO, SUTRA ČAK 15 STEPENI MANJE: Uveče stiže naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, s temperaturom do 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 22 stepena, a najviša od 33 do 37 stepeni. U toku noći na severu i zapadu očekuje se jače naoblačenje mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim vetrom.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren vetar, a u toku noći se očekuje povećanje oblačnosti. Najniža temperatura biće 22 stepena, a najviša 36 stepeni.



Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u Srbiji se očekuje naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom, pojačanim vetrom i padom temperature, koje će u jutarnjim satima da zahvati severne i zapadne delove, a do kraja dana proširiće se na ostale krajeve.



Svim hronično obolelim i osetljivim osobama se savetuje naročita opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje.

