PREMIJERKA PRIZNALA DA JE RAST OD 3 ODSTO NEDOSTIŽAN: Vlada diže BDP nabavkom traktora i čišćenjem kanala

Premijerka Ana Brnabić nada se da će privredni rast za ovu godinu biti 2,5 odsto i da će kratkoročne mere koje je Vlada planirala da preduzme bar delimično kompenzovati gubitak u BDP zbog suše.



Izvlačenje



- Kratkoročne mere mogu da donesu dodatni rast od 0,2 do 0,3 odsto BDP. Dobra stvar je što su svi ostali ekonomski pokazatelji dobri. Izvoz raste 10 do 12 odsto, prerađivačka industrija šest do osam odsto - rekla je premijerka novinarima u Beogradu. Kako kaže, već je spremno 10, 11 projekata koji treba da kompenzuju gubitak u BDP do kraja godine, a to su čišćenje kanala, veće subvencije za nabavku traktora i druge opreme, infrastrukturni projekti za koje su pripremljene građevinske dozvole.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je optimističniji s prognozama, te očekuje da ove godine BDP dostigne rast od 2,6 do 2,7 odsto, jer su na planirani rast od tri odsto najveći negativni uticaj imali jaka zima, koja je zaledila Dunav i Savu, problemi u građevinskoj sezoni, ali i katastrofalna letnja suša.



Vučić je naveo i da mora da se poveća potrošnja, koja bi bila treći stub kojim će se dodatno povećavati BDP, što nije bilo moguće tokom mera fiskalne konsolidacije.



Noga na stolici



- Sad kad budemo povećali plate i penzije imaćemo znatno uvećanje potrošnje, odnosno BDP. To će biti treća noga na stolici na kojoj bismo mogli čvrsto da sedimo - rekao je on prilikom obilaska radova na Koridoru 11 od Surčina do Obrenovca. Vučić je najavio i povećanje minimalne zarade za osam do devet odsto za oko 346.000 građana.

Kurir / E.K.

Foto: Zorana Jevtić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR VESTI UŽIVO: Dogorelo do nokata! Radnici Goše protestovali pred Vladom Srbije

Autor: Foto: Zorana Jevtić