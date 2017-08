LIDER DVERI PODRŽAO PROTEST ISPRED VLADE Obradović: Radnici Goše su simbol napaćenog radništva u Srbiji!

BEOGRAD - Radnici šinskih vozila Goša, koji mesecima štrajkuju, okupili su se danas ispred Vlade Srbije sa zahtevom da ih neko primi i kaže im šta će biti sa njima. Okupljeni nose parole "Fabrike radnicima", "Radnički protest", "24.000 spornih privatizacija", "Plata - šta je to", "Vratićemo oteto", a na početku protesta sa razglasa se začula i Internacionala.

Lider Dveri Boško Obradović podržao je danas radnike ispred Vlade Srbije i za Kurir TV istakao da plate moraju biti isplaćene, kao i da obaveze prema državi moraju biti izmirene.

"Nije sporno da je to privatna firma, ali je sporno da država gleda sa strane dok taj vlasnik ne izmiruje obaveze. Ako država sads ne zaštiti tog radnika, ko će? Mora da nađe i zakonski način na koji će se to rešiti, da li je to odlazak u stečaj, pa naplata iz imovine ili neki drugi način, ali ne može taj vlasnik ostati tajkun sa novcem u džepu", poručio je Obradović.

On je dodao da će Narodna skupština već u četvrtak imati vanredno zasedanje i da Pokret Dveri sprema set izmena i dopuna postojećih zakona kojima želi da skrene pažnju na pljačkaške privatizacije, oštećene radnike, kupljene diplome, poreklo imovine političara i tajkuna...

"Dok to ne ispitamo do kraja, pljačka nikada neće biti okončana. Nastavljamo sa svojim "Dveriliksom", neko konačno mora da progovori o kriminalnoj hobotnici i političkoj mafiji koja vlada Srbijom. Treba da ujedinimo sve političke i sindikalne aktivnosti u zajednički protest protiv ove vlasti", zaključio je lider Dveri.

