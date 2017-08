KOLIKO SMO ZARADILI OD DRŽAVNIH FIRMI: Od besplatnih akcija leglo 4.350 dinara!

Građanima koji nisu prodali besplatne akcije NIS, Aerodroma „Nikola Tesla“ i „Telekoma Srbija“ ove godine na račune je leglo ukupno 515 dinara na ime dividendi za 2016. godinu.



Ukoliko nisu podizali novac od dividendi ni za prethodne godine na računima u Poštanskoj štedionici, vlasnike besplatnih akcija čeka ukupno 2.645 dinara, a ako nisu potrošili ni 1.700 dinara, koliko je svakom od 4,8 miliona građana 2010. uplaćeno iz Privatizacionog fonda, onda im se na računu skupilo ukupno 4.345 dinara.



Najviše od „Telekoma“



Najviše novca od dividendi za 2016. građanima je uplaćeno od 31 akcije „Telekoma Srbija“, i to 362,7 dinara neto, to jest 11,7 dinara po akciji. To je za 40 dinara manje nego što je ovo preduzeće uplatilo građanima za 2015, kada su dobili po 403 dinara. Za pet akcija NIS na račune građana leglo je 104,8 dinara dividendi za 2016, dok su za jednu akciju Aerodroma „Nikola Tesla“ dobili svega 35,1 dinar, ali bi do kraja godine trebalo da dobiju još 12,5 dinara.



Ukoliko odluče da prodaju besplatne akcije NIS i „Telekoma Srbija“, građani bi mogli od njih da zarade 4.802 dinara.

Prodaja ispod žita



- Akcije NIS zatvorile su 22. avgusta trgovanje na 690 dinara, pa bi građani za pet akcija dobili 3.450 dinara. Akcije Aerodroma su trgovanje završile na ceni od 1.352 dinara, a građani imaju po jednu akciju ove kompanije. Građani imaju izuzetno malu količinu akcija NIS i Aerodroma, te bi trebalo da se fokusiraju na to da li bi eventualno trebalo da dokupe ove akcije i time povećaju portfelj akcija. Generalno uzevši, svi građani bi ostvarili znatno bolji prinos da su štedeli u akcijama NIS i Aerodroma nego što je to slučaj sa štednjom u banci, i ovaj trend će se verovatno i nastaviti - kaže broker Nenad Gujaničić iz „Vajz brokera“. On dodaje da je do sada više od polovine građana prodalo besplatne akcije NIS, dok je kod Aerodroma to uradio manji broj njih jer je ta kompanija kasnije listirana na berzi.



Trgovanje akcijama „Telekoma“ nije dozvoljeno, ali hartije ovog javnog preduzeća menjaju vlasnike tajno kroz formu poklona. Građani Srbije bi prema najavama trebalo da dobiju i besplatne akcije u „Elektroprivredi Srbije“, dok će ostati bez akcija u „Galenici“ i „Jatu“ iako je to zakonom prvobitno bilo predviđeno.

Kako podići dividende

PO NOVAC UZ LIČNU KARTU



Procedura za podizanje novca od dividendi s računa u Poštanskoj štedionici je vrlo jednostavna i potrebno je samo da dođete sa važećom ličnom kartom, a novac će vam biti isplaćen već narednog dana.



Ako ima onih koji bi želeli da trguju besplatnim akcijama na šalterima „Pošte Srbije“ do 31. decembra 2018. mogu besplatno ispostavljati naloge za prvu prodaju besplatnih akcija. Ukoliko se odluče za trgovinu deonicama preko brokera i na Beogradskoj berzi, neophodno je da kontaktiraju sa nekim od investicionih društava ili članova Berze.



ČINJENICE



ISPLAĆENE DIVIDENDE NIS (VREDNOST ZA PET AKCIJA)



- 322,28 dinara isplaćeno 2013.

- 340,94 dinara isplaćeno 2014.

- 199,11 dinara isplaćeno 2015.

- 104,93 dinara isplaćeno 2016.

- 104,80 dinara isplaćeno 2017.



Ukupno: 1.072 dinara



AERODROM „NIKOLA TESLA“ (VREDNOST ZA JEDNU AKCIJU)



- 27,73 dinara isplaćeno 2011.

- 24,48 dinara isplaćeno 2012.

- 10,86 dinara isplaćeno 2013.

- 0,20 dinara isplaćeno2014.

- 50,96 dinara isplaćeno 2015.

- 51,21 dinar isplaćen 2016.

- 47,57 dinara isplaćeno 2017.



Ukupno: 213 dinara



„TELEKOM SRBIJA“ (VREDNOST ZA 31 AKCIJU)



- 249,40 dinara isplaćeno 2014.

- 344,66 dinara isplaćeno 2015.

- 403,68 dinara isplaćeno 2016.

- 362,70 dinara isplaćeno 2017.



Ukupno: 1.360,44 dinara



ŠTA SMO DOBILI OD BESPLATNIH AKCIJA



1.700 dinara iz Privatizacionog fonda

31 akciju „Telekoma Srbija“

5 akcija NIS

1 akciju Aerodroma „Nikola Tesla“

