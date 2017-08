VOZAČI U ŠOKU, PLAĆAĆE I ZA PREKORAČENJE OD 1 KILOMETRA: Policajci neumoljivi, ovo je spisak novih saobraćajnih kazni

Već od 1. septembra počinje primena novog sistema kažnjavanja vozača na osnovu merenja prosečne brzine kretanja automobila između dve naplatne rampe. Policija je nemilosrdna, piše kazne i za 1 kilometar prekoračenja.

OVO JE SPISAK SVIH KAZNI ZA BRZU VOŽNJU U NASELJENOM MESTU:

1. Od 50 km/h do 60 km/h - Kazna 3.000 dinara

2. Od 61 km/h do 70 km/h - Kazna 5.000 dinara

3. Od 71 km/h do 100 km/h - Novčana kazna id 6.000 do 20.000 dinara, 4 kaznena poena i kumulativna primena mere zabrane upravljanja vozilom u trajanju od najmanje 30 dana.

4. Od 101 km/h do 120 km/h - Novčana kazna od 15.000 do 30.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana, 7 kaznenih poena i kumulativna primena mere zabrane upravljanja vozilom u trajanju od najmanje 4 meseca.

5. Više od 120 km/h - Kazna zatvora od najmanje 15 dana ili novčana kazna u rasponu od 100.000 do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena uz kumulativnu primenumere zabrane upravljanja vozilom od najmanje 8 meseci.

