ZA MALOG MATIJU POSTOJI NADA: Roditelji se bore da i Srbija odobri lek, ali vreme ističe dok bolest uzima maha

On bi sve. Iako ima samo godinu dana i deset meseci, Matija bi puzao, trčao, igrao se, čučao u pesku...sve bi.



foto: Filip Plavčić/Espreso.rs

Ovaj mališan najlepšeg osmeha boluje od spinalne mišićne atrofije, surove bolesti od koje svake godine u Srbiji oboli od 6 do 10 dece.



Kada smo došli u dom porodice Jovović, prvo što nas je dočekalo bio je njegov radoznali pogled i osmeh. U maminom krilu on je najbezbedniji i najsrećniji. Odvažan je. Hrabar. Priča. Tačno zna šta želi.



Ne stidi se, i goste brzo prihvata. Iako smo ko zna koja grupa novinara koja je razgovarala sa njegovom mamom Oliverom, koja je inače predsednik Udruženja "SMA Srbija", on je bio potpuno opušten.



foto: Filip Plavčić/Espreso.rs

Pokazao nam je mimikom i ručicama da tata "cika" (slika), baš kao i naš Filip fotoreporter. Pričao je. Tražio je dudu kad je hteo, vodu kad je bio žedan. Klopao je smoki kao veliki dečak. I to prepametan dečak.



Naizgled, Matija je dete kao i svi drugi. Prepun života.



Ipak, ono što je najtužnije vezano za ovog dečaka jeste to da je država ta koja njemu, kao i mnogim mališanima potpisuje smrtnu presudu, a ne mora!



foto: Filip Plavčić/Espreso.rs

Od retke bolesti od koje boluje dečak koji je pomno pratio naš razgovor, boluje još 63 osobe. Njemu kao i mnogima ne mora biti potpisana smrtna presuda jer lek za ovu bolest i zaustavljanje njenog progresa postoji.



Ako se sa terapijom počne na vreme, može se zaustvaiti napredak bolesti, a oboleli od SMA mogu voditi koliko-toliko normalan život. Obolelih, inače, od ove bolesti u Srbiji, ima registrovano 64 osoba.



- U ovom uzrastu on bi već trebalo da hoda kao svi njegovi vršnjaci.Umesto toga, stalno je u nečijem naručju, a da bi bilo šta dohvatio moramo da ga nosimo po kući. Takođe, on ne sme ni da sedi ako nije naslonjen na nešto... - priča Olivera za Espreso.

foto: Filip Plavčić/Espreso.rs

Ono što njegove roditelje najviše brine jeste to da se zdravstveno stanje svih obolelih od SMA pa tako i njihovog mezimčeta, svakodnevno pogoršava.



Više puta sam ponovima poruku za državu: Kako neko može da gleda decu da umiru, a da zna da lek postoji? Nema mi razlike između toga kada neko prisloni pištolj i ubije nekog – oni su ubice - kaže Marija.



Deca sa SMA se rađaju bez gena SMN1, a bolest se manifestuje postepenom ali progresivnom atrofijom mišića i gubitkom osnovnih životnih funkcija kao što je hodanje, gutanje, varenje hrane, disanje.



Vremenom čak ih i disanjem gube snagu...a leka ima...



foto: Filip Plavčić/Espreso.rs

Lek je odobren u Americi i Kanadi, pa i u Evropi. Neke države već su krenule u procedure odobrenja i obezbeđenja leka za svoje građane.



- Mi, udruženi roditelji koji smo osnovali samo udruženje, borimo se za to da se lek odobri i u Srbiji i da ga dobiju svi oboleli od SMA. Nadamo se da će tako biti jer sam je sam lek preskup. Terapija košta 90. 000 evra u prvoj godini, a obolelima je za prvu godinu potrebno oko 540.000 evra. Niko u Srbiji taj novac nema, zbog čega je država ta koja bolesnima mora pomoći!



Sat otkucava.

Dok Matija uvrće maminu kosu, koja je njegova najveća heroina, i drži uvo uspavljujući se, sekunde i minuti prolaze. Dok spava, sat i dalje kuca. Vreme otkucava. A bolest? Ona tinja, razvija se, i njegovo slabašno telo dodatno slabi.

Šta Srbija čeka?



foto: Filip Plavčić/Espreso.rs

Šta čeka država koja za Savet i Kancelariju za saradnju sa Rusijom i Kinom, kojom rukovode bivši predsednik Tomislav Nikolić i njegovi kadrovi, a koji javnosti se ne polažu računi čime se ona konkretno bavi, mesečno izdvaja oko milion evra iz džepa srpskih poreskih obveznika?



Zašto bolesna deca čekaju u zemlji u kojoj Jorgovanka Tabaković za uniforme za „poslugu“ izdvaja čak 11 miliona dinara?



Da li su nam fontane, vozni parkovi i kecelje bitniji od ljudskih života?



Vi koji o tome odlučujete, vi na čelu države, ministri, poslanici, šefovi... Pogledajte Matiju u oči, i pre odgovora - razmislite još jednom.



A Matija, i oni slični njemu, oni će čekati - onoliko koliko mogu.

(Kurir.rs/Espreso.rs, S.Trajković)