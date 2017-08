MIROSLAV TEŠIĆ MORAĆE 15 DANA U PRITVOR: Taman otišao u zatvor, neću vakcinisati decu!

Miroslav Tešić (45) iz Loznice moraće da odleži zatvorsku kaznu u trajanju od 15 dana jer je odbio da vakciniše svoje troje dece.

- Prvo mi je stigla opomena da odvedem decu na vakcinaciju, što nisam učinio. Nakon toga, stigao mi je poziv od sudije za prekršaje. Već 19. maja stigla je presuda da platim 15.000 dinara, a pre nekoliko dana preinačenje da moram u zatvor. Svakako su sudije razumni ljudi i ne mogu njih da krivim. Čak su bili prilično blagi - priča za Kurir Tešić.



Naš sagovornik ima četiri kazne od po 15.000 dinara, a dve su preinačene u zatvorsku kaznu.

- Ne krivim ni sudije ni lekare, prosto, to je moja odluka. Deca su do prvog razreda osnovne škole redovno primala vakcine, ali sam primetio da su stalno bolešljiva i odlučio sam da napravimo pauzu sa vakcinama. Nakon nekog vremena postala su zdravija, već osam godina nisu bili bolesni, niti su išli kod lekara. Imam blizance od 14 godina i ćerku od 16, nisu primili vakcinu protiv hepatitisa B, DTP, tetanus i revakcinu MMR - nabraja Tešić.



Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je usvojen marta prošle godine, vakcinacija je u Srbiji obavezna, a za roditelje ili staratelje koji ne vakcinišu svoju decu predviđene su kazne od 30.000 do 150.000 dinara.



Roditelji još gnevniji



U Prekršajnom sudu u Beogradu nedavno je navedeno da je od stupanja na snagu zakona podneta 241 prekršajna prijava, a da su donete 32 odluke. Jedna novčana kazna spada u grupu onih do 10.000 dinara, dok su dve u kategoriji kazni između 10.000 i 50.000 dinara.



Tešić smatra da ove kazne ne daju rezultate i da su roditelji još gnevniji.

- Taman otišao u zatvor, decu neću vakcinisati! Moje mišljenje o tome se neće promeniti. Kada mi je stiglo obaveštenje o kazni, nisam se iznenadio, moralo je da se desi. Prekršio sam zakon, ali mislim da je to najbolje za moju decu - odlučan je sagovornik Kurira.



Najčešći razlog zbog kog roditelji odlučuju da ne vakcinišu decu jeste strah od autizma, a epidemiolozi apeluju na njih i garantuju da MMR ne izaziva autizam. Inače, u celoj Srbiji vakcinisano je 81 odsto dece, a najmanje vakcinisanih je na beogradskoj opštini Stari grad, oko 35,3 odsto.



Nestručna javnost



Milan Dinić, predsednik Lekarske komore Srbije, kaže za Kurir da svakako treba vakcinisati decu:

- To je metoda koja je najviše produžila ljudski život i apsolutno je proverena i ispitana. Sve to o čemu se priča, to samo nestručna javnost govori bez ikakvog opravdanja. Dok nije bilo vakcine, roditelji su imali po desetoro dece, od čega je petoro-šestoro umiralo od dečjih bolesti - kaže Dinić.

Estrada zaratila

CECA I JELENA U SUKOBU ZBOG VAKCINA



Ovih dana ponovo se digla prašina zbog vakcina, pa su tako društvene mreže preplavljene različitim mišljenjima i komentarima. Tako su se zbog toga sukobile dugogodišnje suparnice Svetlana Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša.



Karleuša je nedavno na Tviteru pozvala ljude da se pobune protiv vakcinacije, koja u svetu nije obavezna. Nakon nje, mišljenje je iznela i Ceca, koja je navela da je ne primati vakcine društvena katastrofa i neznanje i da je ona svoju decu vakcinisala, na šta joj je JK žestoko uzvratila i savetovala da gleda svoju decu, a da druge roditelje pusti da odlučuju o svojoj.

