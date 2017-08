VELIKA SEPTEMBARSKA AKCIJA AGENCIJE BIG BLUE

U paketu za dvoje i besplatna avio-karta za dete

I leto u septembru je čarolija. Pogotovo na onim destinacijama gde sunce greje uglavnom više od 340 dana. Greje a ne prži zahvaljujući čemu i more nije vrelo već samo toplo. Takođe ni božanstvene plaže, peščane ili one zastrte šljunkom, nisu načičkane turistima iz celog sveta već su, baš u septembru, mesto uživanja za one koji na odmor dolaze sa namerom da se u tišini prepuste milovanju sunčevih zraka. I to za male pare uz podosta benifita i atmosferi očaravajuće magije grčkih ostrva u prozračnim vodama Sredozemlja na kojima je život – uživanje!

S agencijom Big Blue, koji već decenije nesebično sa svojim klijentima deli sve lepote ali i bogatstvo prošlosti ovog dela sveta, odmor u septembru na grčkim ostrvima osim maksimalnog uživanja donosi i maksimalne uštede iskazane kroz akciju PAKET ZA DVOJE. Ali ni to nije kraj lepim vestima jer je u PAKETU ZA DVOJE i još jedno veliko a predivno iznenađenje: besplatna avio-karta za jedno dete na svim čarter letovima ove agencije za Grčku ( i neke druge destinacije) u septembru.

Šta Vas uistinu čeka, kakav i koliki popust, ukoliko odlučite da prvih dana septembra krenete čerter letom Big Blua put Krita, Krfa ili Samosa a da pri tom koristite benifite akcije PAKET ZA DVOJE?

foto: Promo

U stvarno komfornom hotelu Samos Bay 3* na očaravajućem Samosu, u kome je aranžman u špicu sezone koštao 619 evra po osobi, za polazak 1. septemba cena aranžmana s uračunatom avio-kartom i transferima na ostrvu je 799 evra ali - za dve osobe! Usluga je na bazi polupansiona s tim što je za jedno dete, ukoliko krenete porodično, avio-karta besplatna.

Prvi čarter Big Blua u septembru put Krfa poleće 02.09. Ukoliko ste se odlučili da odmor provedete u hotelu Beah 4* takođe Vas čeka neverovatan popust kao i besplatna avio-karta sa dete. U špicu sezone aranžaman u ovom baš dobrom hotelu koštao je 999 evra ali za jednu osobu. Za polazak 02.septembra cena je, verovali ili ne, samo 1.299 evra ali za dve osobe. Usluga je na bazi polupansiona.

foto: Promo

Ukoliko umesto Krfa više volite Krit, biser ostrvo u srcu Mediterana, Big Blue i za to ima dobru ponudu i pravo rešenje. Čarter poleće iz Beograda 2.septembra. Hotel Eri Beach & Village 3*, u špicu sezone je koštao 805 evra po osobi, a za polazak 02.09. cena aražmana iznosi 949 evra ali za dve osobe. Usluga je na bazi all inclusive koncepta. Naravno i u ovoj priči avio-karta za jedno dete je – gratis.

Autor: Foto: Promo