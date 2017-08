JASMINA OTVORILA DUŠU POSLE NAPADA BIVŠEG SUPRUGA: Ne osećam više strah! Konačno možemo mirno da spavamo

Posle pet dana policija je uspela da zatvori Igora I. (42) iz okoline Prokuplja, koji je u četvrtak 24. avgusta na odeljenju ginekologije bolnice „Dr Aleksa Savić“ pretukao svoju bivšu suprugu Jasminu Dabetić (35) iz Prokuplja.



Kako smo nezvanično saznali, Igor se sam predao. Nasilniku je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je sproveden u javno tužilaštvo u Prokuplju. Igor I. se na saslušanju, kako saznajemo, branio ćutanjem, pa je predložen pritvor do 30 dana.



Godinama me maltretirao



- Konačno ćemo prvu noć da spavamo mirno. Laknulo mi je i sada više ne osećam strah, jer znam da je tamo gde treba da bude. Pakao koji smo deca i ja preživeli ne može se ničim meriti, ali sada bar znamo da smo sigurni jer je zadržan - kaže Jasmina Dabetić, koja sa Igorom I. ima petoro dece.



Kako kaže, sigurna je da će pravda pobediti i nada se da će ovo biti poslednji strašan korak njenog bivšeg supruga, koji ju je godinama maltretirao.



Obilazi je policija



- Pre četiri godine konačno sam nakon godina pakla odlučila da odem i da se ne vraćam. Pre dve godine smo se razveli, a u međuvremenu smo i on i ja ostvarili nove veze. U četvrtak sam dovela ćerku,staru deset dana, koju sam dobila sa čovekom s kojim sam poslednjih godinu dana, na kontrolu i dok smo čekali u hodniku, naleteo je Igor. Udario me je po licu, pala sam i onda je nastavio da me udara. U tom trenutku sa mnom je bila beba i trinaestogodišnja ćerka koju imam s Igorom. Ona je probala da me odbrani, stala je između nas, ali ju je on odgurnuo. Sreća pa mi i deca u tom trenutku nisu povređena - priseća se Jasmina onoga što joj se desilo.



Ona dodaje da su ih redovno poslednjih dana obilazile policijske patrole.



Kurir / B. R.

Foto: Biljana Roganović

Autor: Foto: Biljana Roganović