ZAŠTO SU AMERIKANCI USPEŠNIJI OD EVROPE U SUZBIJANJU TERORIZMA: Promena pravila, novac i jedinstvo!

BEOGRAD - Deceniju i po posle napada na Svetski trgovački centar u Njujorku, Sjedinjene Države, mogu da se ponose s činjenicom da su gotovo neutralisali terorizam na svojoj teritoriji, kada je reč o napadačima vođenim radikalnim islamom! Istina, Amerikanci su ginuli od strane svojim sugrađana, umno poremećenih osobama ili sektašima, međutim napadi džihadista svedeni su samo na pokušaje ili sporadične pucnjave.

Svedoci smo, poslednjih meseci, da su napadi sve učestaliji, dok pojedinačni teroristički akti neretko odnose desetine žrtava.

Dok vlasti SAD uspešno uspevaju da preduprede terorističke napade, s druge strane žarište smrti, zapaljeno rukom džihadista potpuno se preselilo u gradove Evropske unije. Pitanje koje se često postavlja među građanima Evrope nije bez razloga. Iako SAD predvode zapadnu koaliciju koja bombama zasipa Islamsku državu, Evropa je ta koja trpi štetu, poslednjih godina.

Da bi se na ovo pitanje odgovorilo tako da ga prosečan stanovnik Evrope razume bez lutanja kroz njemu dosadne statistike i citaranje i upoređivanje nacionalnih strategija bezbednosti dovoljno je nekoliko reči. Promena pravila, novac i jedinstvo, objašnjava Ilija Životić, ekspert za bezbednost.

- Sve do napada 11. septembra SAD su sebe predstavljale kao najotvoreniju zemlju, državu u kojoj su svi dobrodošli, imaju jednaka prava i šanse na uspeh. Postojala je priča o američkom snu. Ljudska prava su bila broj jedan u zvaničnoj politici svih administracija SAD. Mnoge ratove su vodili pozivajući se na ovo. Čak je i suverena Jugoslavija, osnivač UN bombardovana zbog navodnog ugrožavanja ljudskih prava. A onda se u trenutku sve promenilo. Broj jedan u Američkoj politici više nisu ljudska prava i slobode nego borba protiv terorizma - napominje Životić.

Podvlači da, u Evropskoj uniji to nije slučaj.

Prekomerna upotreba sile

- U Evropi su ljudska prava i dalje broj jedan. Većina u EU veruje u proces deradikalizacije. U Americi veruju u moć preventivnih udara dronovima na vođe terorističkih grupa. Velika Britanija nije smela proterati najradikalnijeg imama u njegovu rodnu zemlju jer je sud za ljudska prava u Strazburu presudio da je tamo kaznena politika za širenje mržnje strožija nego na Britanskom ostrvu pa bi bio ugrožen ?! Amerikanci i dalje maksimalno poštuju ljudska prava na svojoj teritoriji, oni u svim službama bezbednosti imaju odeljenja koja se bave slučajevima prekomerne sile, praćenja i slično. Ali kada se ispostavi da je sumnja opravdana svi se povlače i ..Ništa.Kao da ništa nije bilo. Ne postoje NVO koje će dramiti pozivajući se na UN, ili slično - ukazuje Ilija Životić i dodaje da se Amerikanci bez ustručavanja i osvrtanja na tuđe mišljenje nemilosrdno obračunavaju sa terorizmom.

- Pretnja se otklanja, ljudi su bezbedni. Niko ne diže buru, jer je sprečen pokušaj napada a to je broj jedan državni interes. U tome su složni i vlast i opozicija kojoj ne pada na pamet da takve stvari koristi u dnevnoj politici. Ljudska prava i borba protiv terorizma ne idu zajedno. Amerikanci su to shvatili - uverava Životić koji se osvrće na ključnu razliku sa evropskom "doktrinom".

- Sa druge strane imate Dansku koja je 2015. napustila Europol zbog sumnji da će veća kontrola interneta dovesti do naraušavanja privatnosti i ljudskih prava. Nisu se složili da se tako prikupljeni podaci dele van zone Šengena. Krajem aprila 2017 su se vratili bez prava glasa, ali s tim da se njihove info zadrže u okviru EU. U Americi se nadležni u službama smenjuju preko noći zbog eventualnog propusta. U Francuskoj niko nije smenjen ni posle napada na redakciju Šarlija, ni posle Nice ni Pariza - upozorava Životić.

Novac jedan od najvećih faktora bezbednosti

- Pare su neophodan faktor u borbi protiv terorizma. Amerikanci su to shvatili i odvojili ogroman budžet. Samo ove godine ministarstvo HomeLanad Security ima budžet od 44,1 milijardi dolara pri čemu je to samo za unutrašnju bezbednost. Na to treba dodati delove budžeta koji se odnose na istu svrhu a pripadaju Ministarstvima odbrane ,FBI,CIA,NSA, i ostalima. Sam predsednik SAD ima lični budžet za borbu protiv terorizma na kome bi mu pozavidele mnoge Evropske službe ali i države. Jednostavno bez novca za prenstveno rad na terenu,saradničku mrežu , za praćenje interneta i svih vidova komunikacije kao i za adekvatno plaćanje ljudi koji se time bave kao i bonusima nakon uspešnih misija za njih, nema rezultata - dodaje sagovornik Kurira.

- Kresanje budžeta službama bezbednosti i borba protiv terorizma ne idu zajedno. Ali u Evropi je to bila praksa.Štednja od tzv.svetske ekonomske krize prvo je zahvatila službe bezbednosti. Neki novi tzv.eksperti na krilima neoliberalizma počeli su da zamenjuju ljude na terenu postavljanjem kamera,raznim programima za nadzor,statistikama ,satelitima. Postoji podatak obaveštajne zajednice SAD da su vođe Al Kaide znale po nekoliko stotina znakova mimikom lica da iskažu. Profesionalni glumci i pantomimičari znaju do 100. Amerikanci su zaposlili hiljade i hiljade novih pripadnika organa bezbednosti. Pritom SAD imaju bezmalo duplo manje stanovnika - zaključuje Ilija Životić.