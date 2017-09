NA ROBIJU ŠALJU ONE KOJI ODBIJU VAKCINE: Išla bih u zatvor, al’ ko da čuva dete

Pojedini roditelji u Srbiji spremni su da odu i u zatvor samo da ne vakcinišu decu!



Nakon pisanja Kurira o Miroslavu Tešiću, ocu troje dece iz Brezjaka kod Loznice, kome je novčana kazna od 15.000 dinara preinačena u zatvorsku, oglasila se i Maja Milodanović (23), samohrana majka iz Subotice, koju su policajci dolazili da hapse čak tri puta.



Imunitet opao



- Imam sina od tri godine koji je primio samo prvu vakcinu pentaksina. Nakon toga, bio je stalno bolestan. Kad je krenuo u vrtić, imunitet mu je još više opao i donela sam odluku da potpišem da odbijam vakcine. Nisam dobila nikakvu opomenu, već mi je stigao poziv za sud na koji se nisam odazvala. Oktobra prošle godine stiglo mi je rešenje da platim novčanu kaznu u iznosu od 20.000 dinara, a samo šest dana nakon toga stiže mi rešenje da je kazna preinačena u 20 dana zatvora - priča Milodanovićeva.



Novčanu kaznu je, kaže, očekivala, ali se uplašila kada su joj policajci zakucali na vrata.

- Dolazili su da me uhapse tri puta i, iskreno, uplašila sam se, ali ne zbog sebe, nego zbog deteta. Živim sama sa sinom i policajci su to videli. Rekla sam: „Ako ćete vi da mi čuvate dete, onda ću da pođem u zatvor.“ Videli su kakva je situacija i nisu me odveli. Treći put kada su došli rekli su mi da se ne zezam s tim i da platim, jer u suprotnom, sledeći put mogu doći sa socijalnom službom i da će dete tih dvadeset dana, dok budem u zatvoru, biti u domu - objašnjava samohrana majka.

Plaćanje u ratama



To ju je uzdrmalo.

- Nakon toga sam odlučila da platim, otišla sam u sud i počela da plaćam u ratama. Plaćala sam kako sam kad imala, jer sam nezaposlena, a i student sam. Bilo je teško isplatiti sve to. Da nisam samohrana majka i da sam imala kome da ostavim dete na čuvanje, sigurno bih otišla u zatvor. Ta kazna me neće naterati da promenim stav o tome, svakako dete neću vakcinisati! - odlučna je Maja.



Smatra da bi zakon trebalo izmeniti.

- To treba da bude slobodan izbor svakog roditelja, a ove kazne nemaju nikakvog efekta. Očevi i majke plaćaju kazne, ali ostaju odlučni pri svom mišljenju o vakcinisanju. Njihove kazne nemaju efekta - zaključuje Milodanovićeva.



Zakon jasan

KAZNE DO 150.000 DINARA



Novi Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisuje tri puta veće kazne nego prethodni. Ukoliko se odbije obavezna imunizacija, odnosno vakcinacija, kazne su od 30.000 do 150.000 dinara. Vakcinacija je i prema prethodnom zakonu bila obavezna za svu decu, a u slučaju odbijanja kazna je tada iznosila od 20.000 do 50.000 dinara. Po zakonu, sprečavanje obavezne imunizacije smatra se prekršajem, a lekari su dužni da obaveste sanitarnu inspekciju ukoliko roditelji odbiju da vakcinišu dete. Ukoliko roditelj i nakon toga odbije da vakciniše dete, sledi novčana kazna, koja može biti preinačena u zatvorsku.

