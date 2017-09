TUČA KOJA JE IZNENADILA CELO PROKUPLJE: Pobile se direktorka i vaspitačica na ulici

Nakon sukoba tokom sastanka Stručnog veća, direktorka Predškolske ustanove „Neven“ Gordana Cvetković i vaspitačica Jelena Šubaranović potukle su se nasred ulice.



Iz tog fajta, koji su gledali i zbunjeni građani Prokuplja, Šubaranovićeva je izašla sa ogrebotinama na ruci. Problem između njih dve je, kako saznajemo, nastao jer je direktorka prebacila vaspitačicu iz objekta u kojem je do sada radila u drugi.

- Dva dana pre zasedanja Stručnog veća bila sam kod direktorke i ona mi je rekla da biram s kojom koleginicom ću raditi. Mislila sam, jer smo bile bliske, da je to završeno. Kad je na sastanku Stručnog veća pročitala da me je prebacila, burno sam reagovala. Izašla sam demonstrativno jer nisam to očekivala. Ispušila sam cigaretu i vratila se. Potpisala sam i tada mi je opsovala roditelje. Na to nisam odreagovala. Onda sam posle posla otišla u kafić sa sestrom i srela pravnicu. Dok sam pričala s njom, naišla je Gordana Cvetković i lepo sam je pitala zašto mi je to uradila. Počela je da me psuje, uhvatila me za ruke i tom prilikom ogrebala. Jedva sam se iščupala - kaže Šubaranovićeva.

foto: Biljana Roganović



Ona dodaje da već tri dana ne može da se smiri, da je pod sedativima i da je dva puta bila u Hitnoj službi.

- Za mene je ovo veliki šok. Razlog takvog njenog ponašanja je novčani dug koji ima prema mom ocu. Ona je izvršila mobing, psihički pritisak i fizički me napala, i ja ću da je tužim - ističe vaspitačica.



Međutim, direktora Cvetković tvrdi sasvim drugačije. Ona kaže da je premeštaj Šubaranovićke uobičajena stvar i da je vaspitačica zbog toga, kad su se kasnije srele u gradu, nasrnula na nju.

- Izašla sam da prošetam, jer sam tog dana bila pod velikim pritiskom. Naišla sam na nju i ona je počela da viče i uhvatila me za ruke. Jedva sam uspela da se otrgnem i da se povučem. Zamolila sam je da se smiri, ali nije htela da me sluša. Krenula sam dalje, ali je nastavila da ide za mnom i opet me uhvatila za ruke - priča Cvetkovićeva, koja je sutradan incident prijavila policiji.



Svedočenja brojnih očevidaca umnogome će pomoći da se rasvetli ceo događaj.

(Kurir/Biljana Roganović/Foto: Biljana Roganović)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Bogdan Laban preti Vladimiru Polovini

Autor: Foto: Biljana Roganović