KAKO JE TITOV ASTROLOG RAZOTKRIO PRAVI IDENTITET BROZA: Bio je šokiran kada je iz natalne karte shvatio sa kim ima posla! ON JESTE PRIPADAO VLADARIMA SVETA

O Josipu Brozu Titu se mnogo toga reklo i pisalo ali se i dalje i pored svih iznesenih podataka sumnja u istinitost prave priče o tome ko je bio doživotni predsednik SFRJ.

Jednu od najzanimljivijih teorija izneo je naš čuveni publicista Milan Vidojević koji kaže da je njegovo istraživanje počelo posle susreta sa Titovim astrologom.

"Neću da kažem njegovo ime jer je on danas profesor univerziteta. Tada je bio talentovani student koga je tadašnji DB ošacovao da se bavi nečim neobičnim za naše prilike. On je inače Srbin, živeo je u Sarajevu. DB ga je jedno leto odveo u Bugojno u lovački dvorac gde je sreo Tita", počinje svoju priču Vidojević.

Kako kaže Tito tobož nije hteo da se njemu radi horoskop, jer svoj život zna.

"Broz je reko mladiću da ovaj pokuša da vidi da li u toj astrologiji može da pronađe šta je bilo sa njegovim prijateljima iz mladalačkih dana koji su nestali. Eto on kao nema drugog načina da ih nađe nego da pita astrologa.

Dobio je tri datuma, od kojih je jedan 25. maj 1892. A ova dva datuma su datumi njegovih prijatelja iz radničkog pokreta iz Austrije. Dobio je rok od mesec dana. Bio je šokiran kada je video da ličnost rođena 25. maja 1892. godine u Kumrovecu nema nikakvu životnu istoriju vrednu pomena. Ali zato je video da datum jednog od ove dvojice Austrijanaca prikazuje životnu istoriju kakvu je imao upravo Tito", priča Vidojević i nastavlja:

"Datum rođenja 16. februar 1892. godine Beč, u 8:48 ujutru. Ovaj student je bio šokiran jer je počeo da se plaši za sebe i kako da tu priču servira Titu a da ne ugrozi sebe. Kada se ponovo sreo sa Titom i hteo da priča o 25. maju on je rekao da to preskoči jer "on zna koje" nego da on njemu ispriča za njegovog bečliju".

Vidojević kaže kako mu je taj astrolog rekao da se u trenutku setio kako da celu priču ispriča Titu.

"Rekao je Titu da je taj njegov "prijatelj" jedan od najvećih svetskih naučnih umova. Dakle da taj tobož nepoznati radnik iz Beča postaje jedan od najvećih naučnika epohe. Ja sam to pričao - pričao sam mu njegov život ali ne kroz politiku nego kroz nauku. Posmatrao je Titovu reakciju koji je sve vreme bio i više nego zadovoljan. Na kraju je Tito koji je u to vreme imao 75-76 godina. I on je pitao tog studenta da li se tu vidi koliko će taj "njegov prijatelj" još da živi. U bljesku lucidnosti je rekao - vidim da će živeti 100 godina.

- Šta kažeš? upitao je Tito.

To je bio takav preobražaj, takvo ozarenje. Bio je fasciniran podatkom da će živeti 100 godina. Nagrađen je za to što je radio. Došao je general, Titov ađutant, i rekao - student, pita te maršal šta hoćeš. Rekao im je da želi knjige. odveli su ga u biblioteku gde je ispraznio police knjiga", rekao je Vidojević.

Prema njegovim rečima tada je shvatio da ovom temom mora da se pozabavim.

"Video sam Titovu pravu krštenicu. Tu piše da mu je majka Marija a da nije poznato ko mu je otac. Za preciznu Austrougarsku birokratiju 19. veka bilo je nemoguće da takav podatak ne postoji. Bila je to pedantna policijska država. Pravi izvor mog saznanja je jedno ezoterijsko društvo koje nisu masoni koje je imalo prave podatke o određenim temama. I neke njihove arhive su mi predočene. Tu sam pročitao ko je bio Franc Jozef Habzburg und Loren. Tito koga mi znamo je vanbračni sin Franje Josifa i poljske grofice Marije Sobjeske. Kao dete je dat na usvojenje u jednu poljsku-jevrejsku porodicu", kaže on.

Na pitanje zašto je baš 4. maj uzet kao datum Titove smrti Vidojević ističe:

"To je iluminatski praznik - Dan milosrđa. Tada masoni i viši iluminati čine dobra dela, pomažu udovicama, pomažu sirotinji... Tito je zapravo umro u februaru. Tito je rimski car. Habzburgovci vuku poreklo po muškoj liniji od Hrista. I oni jesu zaista vladari sveta. Oto fon Habzburg ima titulu kralja Jerusalima".

Kurir.rs

Foto: Profimedia