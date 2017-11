OTKRIVENO KO STOJI IZA SMS PREVARE KOJA KRUŽI SRBIJOM: Slao je 4.000 poruka dnevno i do sada zaradio više od 20 MILIONA DINARA! A pravi pakao prolazi njegov imenjak

Nisam znao šta se dešava. Telefon mi zvoni u pet ujutru i drug kome sam pozajmio nešto malo novca mi se pravda kako će ih odmah vratiti, i kako nije znao da mi je frka za 1.500 dinara. Posle nekoliko dana, zove me rođak da me pita jesam li u dugovima i treba li mi više novca. Imao sam milion neprijatnih situacija - samo zato što se zovem Aleksandar Jelić - priča nam ovaj mladić.

Aleksandar Jelić iz Novog Sada postao je usputna žrtva svog imenjaka iz Sevojna, za kog se sumnja da je u proteklih šest godina ojadio stotine ljudi putem SMS prevare i pritom "zaradio" više od 20 miliona dinara. Izgleda da prevarant iz Sevojna ponovo "operiše", jer ovaj drugi Aleksandar Jelić ponovo ovih dana prima veliki broj poziva zabrinutih prijatelja.

- Ja sam, uplati mi 1.200 dinara u Pošti na Post Net uplatnicu, ali ovom čoveku JELIĆ ALEKSANDAR i obavezno upiši ovaj njegov telefon na uplatnici, MOLIM TE, POŽURI - glasile su poruke.

Većina ih je stizala rano ujutru ili u gluvo doba noći.

- Dešavalo mi se da se poslovno tek upoznam sa nekim, klijentom ili saradnikom, a onda me ta osoba posle nekoliko dana pozove i kaže da stvarno nije u redu da njemu ili njoj tražim novac. A na tim poslovnim sastancima sam se trudio da ostavim dobar utisak. Čak je i dvoje kolega iz moje firme primilo te poruke. No, uglavnom su me zvali prijatelji da vide jesam li dobro i treba li mi neka veća pomoć - kaže Aleksandar.

Novosađanina su prevare njegovog imenjaka prvo užasno nervirale, a sad je već u stanju i da se smeje.

- Sada već mogu da procenim kada je taj čovek u zatvoru, a kada je izašao i opet počeo da "operiše". Po mojoj proceni, robijao je bar dva puta. Od pre nekoliko nedelja ljudi me ponovo zovu, tako da sam shvatio da je na slobodi i ponovo "u poslu" - priča mladić.

Ko je Aleksandar Jelić?

Zbog svojih SMS prevara Jelić (36), rodom iz Sevojna, poslednji put je uhapšen u martu prošle godine u Kraljevu. Od državnih institucija u tom gradu nismo uspeli da saznamo da li je u međuvremenu osuđen i pritvaran, ali po porukama koje opet pristižu, ceni se da se vratio na staro.

Njegov metod je krajnje jednostavan. Jelić bi kupio karticu na trafici i sa nje slao poruke na nasumične brojeve, pišući da je u bolnici ili nekakvoj nevolji.

S obzirom na to da većina ljudi ima nekog bliskog ko se često javlja sa nepoznatih brojeva, pojedinci bi odmah ujutru otišli do pošte i lažnom bližnjem uplatili novac.

Prevara je uspela toliko puta da je Jelić godinama mogao lagodno da živi. Na oko 4.000 poruka, koliko je prevarant dnevno slao, zaradio bi i do 20.000 dinara. Pare su odlazile istom brzinom kojom su stizale, te je Jelić velike sume trošio na lagodan život i skupu garderobu, pisali su mediji ranije.

Deo "zarade" trošio je i na mnogobrojne kartice koje je kupovao na trafici, koristio dok imaju kredita, a onda ih bacao.

S obzirom na to da se prevara toliko raširila, Jelić je morao da angažuje saradnike. Prelistavajući oglase, nalazio je u različitim gradovima ljude koji su tražili posao i nudio im zaradu. Trebalo je samo da odu u poštu kada im stigne poruka da je novac uplaćen, podignu ga i pošalju njemu. Oni su dobijali naknadu od dve do tri hiljade dinara dnevno.

Ne nasedajte na preveru!

Ukoliko vam stigne poruka gde nepotpisani pošiljalac od vas tražite da izvesnu svotu novca uplatite ime na Aleksandra Jelića ili neko drugo, pre nego što se uputite ka šalteru, obavezno proverite da li se radi o stvarnom poznaniku ili neko pokušava da vas nasamari.

