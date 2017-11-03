(KURIR TV UŽIVO) DA SE NE LAŽEMO o pritiscima svetskih sila: Putin će prema Srbiji okrenuti rakete ako uđe u NATO

Gosti emisije “Da se ne lažemo” koja se emituje na www.kurir.rs, na našoj fb stranici i YouTube kanalu, su spoljnopolitički komentator Boško Jakšić i bivši poslanik SRS, osnivač Istočne alternative Dragan Todorović.
46.37 SREĆOM DA DAČIĆ NE SVIRA U FRULICU
46.12 OTKAKO JE IVICA DAČIĆ POČEO DA PEVA DRŽAVE SU POČELE DA POVLAČE PRIZNANJE KOSOVA
45.11 NA ŠAHOVSKOJ TABLI MI SMO MAGARCI, ALI NEMA TE FIGURE
44.30 UNUTRAŠNJI DIJALOG O KOSOVU JE JEDNA U NIZU PREVARA KOJA ĆE SE DESITI GRAĐANIMA SRBIJE
42.03 OVO PODRUČJE JE I ISTOKU I ZAPADU POSTALO VAŽNIJE OD VREMENA IZBIJANJA UKRAJINSKE KRIZE
40.35 ZAPAD NAM JE MNOGO POMOGAO. MI ĆEMO VIŠE OD 1000 GODINA DA IMAMO POSLEDICE OD OSIROMAŠENOG URANIJUMA
39.21 NE POSTOJI OBJAŠNJENJE ZAŠTO TOLIKI DEO SRBA SMATRA DA SU RUSI NAJVEĆI DONATORI A DALI SU NULU
37.16 OD MNOŠTVA SANKCIJA IZGLASANIH PROTIV JUGOSLAVIJE U UN IMATE SAMO JEDNO PROTIVLJENJE RUSIJE
34.34 ZBOG BLIZINE BUGARSKE RUSIJI JE TADA BIO CILJ DA IMA ŠTO
PRISNIJE ODNOSE SA BUGARSKOM
34.17 RUSIJA JE TADA IMALA STRATEŠKI CILJ DA SE VRATI NA BOSFOR I U KONSTANTINOPOLJ, DA BUDE NOV CENTAR PRAVOSLAVNOG HRIŠĆANSTVA
33.54 KAKVO JE TO TRADICIONALNO RUSKO-SRPSKO PRIJATELJSTVO KADA JE RUSIJA SANSTEFANSKIM SPORAZUMOM PRAVILA VELIKU BUGARSKU NA ŠTETU SRBIJE
31.36 PUTIN NAM JE U SKUPŠTINI REKAO DA AKO SRBIJA UĐE U NATO I POSTAVI NA SVOJU TERITORIJU RAKETNI ŠTIT DA ĆE TADA TA MESTA BITI LEGITIMNI CILJEVI RUSKIH NUKLEARNIH RAKETA
30.00 GOVORI SE O TOME KAKO RUSIJA FINANSIRA RAZNE DESNE POPULISTIČKE POKRETE U NEMAČKOJ, DANSKOJ, HOLANDIJI, PA ZAŠTO NE BI I OVDE
25.15 RUSI I DEO PRAVOSLAVNIH NARODA NA BALKANU IMAJU TRADICIONALNO PRIJATELJSTVO. SRBI I RUSI NIKADA NISU RATOVALI
24.25 PORAZ U SIRIJI ĆE IMATI DALEKOSEŽNE POSLEDICE PO AMERIKU
23.00 DVOSTRUKI STANDARDI - KOSOVO MOŽE DA BUDE NEZAVISNO, REPUBLIKA SRPSKA NE MOŽE
21.56 ZAPADU NIJE U INTERESU DA SRBIJA IMA BOLJI POLOŽAJ U ODNOSU NA ONAJ KOJI SU IM ONI NAMENILI
21.42 UJEDNAČAVANJE SPOLJNE POLITIKE SRBIJE SA SPOLJNOM POLITIKOM ČLANICA EU ZNAČI, NA ŽALOST, DA ĆE SRBIJA MORATI DA UVEDE SANKCIJE RUSIJI
20.37 LEPO JE KADA NEKO KAŽE NE POSTOJE DVE STOLICE NA KOJIMA SEDIMO, VEĆ SAMO SRPSKA, ALI PLAŠIM SE DA MI NE MOŽEMO DA REALIZUJEMO TU SRPSKU STOLICU
18.22 ZAPAD JE MISLIO DA JE MONOPOLSKI VLASNIK POLITIKE DVOSTRUKIH STANDARDA, A ONDA SE POJAVIO PUTIN KOJI ISTO KORISTI DVOSTRUKE STANDARDE
17.52 NEMA SUMNJE DA SE RUSIJA POD PUTINOM VRATILA KAO VELIKA SILA
16.25 NI NAŠI PREGOVARAČI NE ZNAJU ŠTA RADE. ONI SAMO ODU U BRISEL I ISPUNJAVAJU NALOGE KOJI SE OD NJIH TRAŽE
15.15 NE ZNAMO MNOGO O BRISELSKIM PREGOVORIMA. TO ZNAJU SAMO PREGOVARAČI
14.02 NAJVEĆA TRGOVINA KOJA JE ISPALA NAJKATASTROFALNIJA PO SRBIJU JE TRGOVINA NISOM
13.07 OD 2001. SVE NAŠE VLADE SU MARIONETSKE I SAMO IZVRŠAVAJU NALOGE SAD
12.30 AMERIKA PRIČA O PRAVIMA I SLOBODAMA, A NA TERITORIJI JEDNE SUVERENE DRŽAVE FORMIRALI SU VOJNU BAZU BEZ IKAKVOG DOKUMENTA
11.51 GOVORILO SE DA JE ODLUKU DA NE POTPIŠE DA CENTAR DOBIJE DIPLOMATSKI STATUS DONEO LIČNO VUČIĆ
10.24 PRITISCI NE DOLAZE SAMO SA ZAPADA
09.51 PRIČAMO O HIPOTETIČKOM STRAHU DA LI JE SKRIVENA NAMERA MOSKVE DA TAJ CENTAR POSTANE VOJNA BAZA
09.04 NATO JE VOJNOPOLITIČKA ORGANIZACIJA, A HUMANITARNI CENTAR U NIŠU JE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
07.49 ČITAVA PRIČA OKO HUMANITARNOG CEMTRA JE MEDIJSKI NADUVANA
06.52 SAD SE PROTIVE SVAKOM ČINU KOJI BI RUSIJI OMOGUĆIO DA BUDE PRISUTNIJA NA OVOM PROSTORU
04.25 ZAPAD POKUŠAVA NA SVAKI NAČIN DA PRESEČE VEZE SRBIJE I RUSIJE
03.50 NEKOLIKO PUTA SMO DOLAZILI U KONFLIKTE SA ONIMA SA KOJIMA HOĆEMO DA SE UDRUŽUJEMO
02.51 ZAPAD SMATRA DA JE VISOK STEPEN PRIBLIŽAVANJA SRBIJE RUSIJI KOJI JE NEDOLIČAN ZA ZEMLJU KOJA JE KANDIDAT ZA ČLANSTVO U EU
02.39 NIJE UVOĐENJE SANKCIJA RUSIJI JEDINA STVAR
01.38 OČIGLEDNO JE DA SE REZERVOAR STRPLJENJA ISCRPLJUJE NA ZAPADU