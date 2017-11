LEKARI PONAVLJAJU: Vakcine su potpuno bezbedne, roditelji reagujte!

MMR vakcine su potpuno bezbedne, poručili su predsednik Udruženja pedijatara Srbije, prof. dr Radovan Bogdanović i imunolog sa Univerzitetske dečije klinike Tiršova, dr Srđa Janković i pozvali roditelje da vakcinišu svoju decu.

Oni tvrde da su komplikacije od malih boginja daleko opasnije od neželjenih efekata vakcine.



Srbiji preti opasnost od epidemije malih boginja na šta nas upozoravaju stručnjaci. Zaraza se nakon Kosova, proširila na Bujanovac i Kraljevo, a jedan slučaj morbila registrovan je u Beogradu. Sve to se dešava zbog niskog procenta dece koja su primila MMR vakcinu. Uzrok toga je nepoverenje u ovu vakcinu, strah da ona izaziva autizam. Ova tema nije karaktertična samo sa Srbiju, prisutna je u dosta zemalja, ali se ona bazira na osporavanju medicine od strane onih koji nemaju nikakve veze sa medicinom.

Prof. dr Radovan Bogdanović za N1 ističe da su podaci o broju dece koja su primila MMR vakcinu alarmantni, i da se naročito ističu veliki gradovi, pa je tako npr. u beogradskoj opštini Stari grad MMR vakcinu primilo svega 35 odsto dece, u odnosu na poželjnih 95 odsto.



"Nisu veći procenti ni u drugim opštinama. Obuhvat je daleko ispod onog koji je poželjan i koji bi sprečio širenje epidemije", upozorava Bogdanović.

Smatra da je pomalo paradoksalno da roditelji veruju izabranom pedijatru kada treba da im leči decu, a ne veruju mu kada im da savet da treba da ih vakcinišu. Osporavanje vakcinacije, prema njegovim rečima, nije medicinsko pitanje, već zadire u sferu sociologije. Podseća da vakcinacija u skandinavskim zemljama nije obavezna, nego je preporučena, ali da je u tim državama većina stanovništva vakcinisana, jer je svest o tome veoma razvijena.



"Moja unuka je primila sve vakcine. Njeni roditelji su joj dali i neke vakcine koje nisu obavezne, već preporučene, kao protiv ovčijih boginja", ističe on.



Bogdanović dodaje i da se oni koji se protive vakcinaciji mogu podeliti u više grupa: neki su jednostavno šarlatani, drugi su nezadovoljni sistemom, pa nemaju poverenja ni u zdravstveni sistem, dok treći imaju finansijske koristi.



Kada je reč o tvrdnjama da MMR vakcina izaziva autizam, Bogdanović je podsetio da su takvi stavovi potpuno naučno i argumentovano osporeni, te da stoga čudi što i dalje nailaze na plodno tle među roditeljima.



"Vakcine ne da su kvalitetne, nego prolaze rigorozni sistem kontrole proizvođača, a sve vakcine koje su uvezu podležu kontroli kod Agencije za lekove i medicinska sredstva. Posle strogih kontrola dobijaju ili ne dobijaju dozvolu za upotrebu. Potpuno su sigurne, neškodljive i bezbedne", ističe on.



Podseća i da je bilo previđeno da se male boginje pomoću MMR vakcine nestanu sa lica zemlje još 2010. godine, ali da je zbog malog obuhvata vakcinacije taj rok prvo pomeren za 2015, zatim 2018, a sada je pitanje da li će taj cilj biti ispunjen i do 2020. godine.



Dr Srđa Janković ističe da je MMR vakcina potpuno bezbedna i da štiti decu od malih boginja, zarazne bolesti kod koje su komplikacije daleko opasnije od neželjenih efekata koje može imati vakcina. U te neželjene efekte vakcinacije, kako ističe, ne spada autizam.

Stav o tome da MMR izaziva autizam zasnovan je na studiji koja je bila metodološki neadekvatna, pa i etički problematična, jer je koristila podatke na ivici falsifikata, podeseća Janković. Autor studije dr Endru Vejkfild, izgubio je lekarsku licencu jer je bio u dvostrukom sukobu intersa – patentirao je alternativnu vakcinu koja nije prošla medicinska istraživanja i sarađivao je sa udruženjem advokata koji su zastupali roditelje u tužbama zbog MMR vakcine.



"Sva moja deca, imam ih troje, primili su MMR vakcinu", kaže Janković i ocenjuje da su roditelji pre svega zbunjeni jer u medijima imamo često sučeljavanje dva straha – od vakcinacije i od zaraznih bolesti.



"Nije cilj da jedan strah zamenjujemo drugim. Rekao bih da je pre cilj naše struke, da se oslobodimo straha", poručio je Janković i dodaje da će većina dece preboleti male boginje, ali da je cilj sprečiti komplikacije koje se javljaju kod jednog u hiljadu slučajeva - poput upale pluća, upale srednjeg uha, pa i zapaljenja mozga.



Janković kaže i da nema dilemu da je vakcinacija jedno od najvažnijih dostignuća u istoriji čovečanstva.

(Kurir.rs/N1)

