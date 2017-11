BOGATSTVO SRBIJE: Litijumski eldorado donosi nam milijarde

Dok je pod diktatom tehnološke revolucije u svetu povećana potražnja za litijumom i njegova cena gotovo udvostručena za dve godine, Srbija s nestrpljenjem čeka početak eksploatacije jadarita - jedinstvenog minerala koji je pronađen samo u Srbiji, a sadrži visoku koncentraciju litijuma i bora.



Kad je 2007. obelodanjeno da je tri godine ranije u dolini Jadra kod Loznice otkriven jadarit, po sastavu neverovatno sličan fiktivnom kriptonitu koji Supermenu slabi snagu, to je izazvalo veliku pažnju svetskih medija.



Razvoj ležišta



Našla ga je kompanija “Rio tinto”, koja već godinama radi na projektu “Jadar”, razvoju ležišta litijuma i borata svetske klase koje bi moglo da zadovolji znatan deo svetske potražnje za njima. Ova kompanija je do sada uložila 90 miliona dolara u projekat “Jadar”, a pokretanje proizvodnje planirano je za 2023. godinu.



Procene su da bi Srbija od otvaranja rudnika mogla da računa na godišnje prihode od više stotina miliona evra, a ukoliko bi se omogućila i proizvodnja litijuma i baterija u Srbiji, to bi otvorilo na hiljade radnih mesta i zemlji donelo do milijardu evra izvoza.

U Loznici od prvoga dana podržavaju “Rio tinto” i očekuju mnogo od otvaranja rudnika jadarita, pre svega nova radna mesta, ali i sveukupni privredi i ekonomski razvoj ovog kraja. Da se ide u tom pravcu, u julu je potvrdio memorandum o razumevanju koji su potpisali Vlada Srbije i kompanija “Rio tinto”, koji treba da omogući primenu projekta “Jadar”, a odnosi se na istraživanje litijuma u okolini Loznice.



Puniji budžet



Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović ističe da je reč o velikim razvojnim mogućnostima, a suština je da se u bližoj budućnost omoguće nova zapošljavanja. Lokalna samouprava očekuje i puniji budžet kroz rudnu rentu, doprinose i poreze, a želja je ne samo eksploatacija rude i prerada u poluproizvod nego i postizanje dogovora s kompanijom da u Loznici proizvode baterije.

Dugovečna investicija

POSAO ZA 50 GODINA



U skladu s projektnim planom “Rio tinto” bi trebalo da donese finalnu investicionu odluku i počne s izgradnjom rudnika tokom 2020, a prva proizvodnja očekuje se 2023. godine. “Jadar” je bio i tema nedavne posete Loznici američkog ambasadora Kajla Skata, koji je rekao da je, što se tiče rudarstva, “Rio tinto” globalna supersila i da će biti “još stotine i stotine miliona dolara investicija, kao i zapošljavanja”.

- Važno je za stanovništvo ovog kraja da su to dugoročni programi, treba strpljenja, ali to je program za investiciju od 50 godina, rad rudnika od 50 godina, ako sve bude uspešno - kazao je on.

