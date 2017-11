OGLASILA SE JELENA, MAJKA PRETUČENE DEVOJČICE IZ ARANĐELOVCA: Pesnicama su mi udarali ćerku (15) zbog Fejsbuka?! Bila su to 33 šamara, a reagovao je samo jedan dečak

BEOGRAD/ARANĐELOVAC - Nakon brutalnog snimka prebijanja devojčice u Tehničkoj školi Mileta Nikolić u Aranđelovcu, oglasili su se i roditelji devojčice koja je u toj školi pretrpela vršnjačko nasilje

Devojčica koja je pretrpela nasilje ima 15 godina, a živi u mestu Tulež koje se nalazi nadomak Aranđelovca gde i pohađa prvu godinu srednje tehničke škole.

Majka devojčice, Jelena N. ispričala je da je sve počelo zbog Fejsbuk profila kada je njena ćerka dala svoju šifru drugarici iz odeljenja.

- Moja ćerka je dala drugarici šifru da joj deaktivira Fejsbuk profil, a onda je ta njena drugarica tu šifru dala celom razredu. E sad, ko koristi taj profil to je znak pitanja pošto mi ne možemo da uđemo na taj Fejsbuk profil, jer su joj zamenili šifru - kaže Jelena i dodaje da je problem nastao kada su sa Fejsbuk profila, dečacima iz škole, krenule da stižu fotografije i slike neprimerenog sadržaja, te da je zbog toga njena ćerka postala žrtva vršnjačkog nasilja, piše Srbijadanas.

- Optužili su je i da je ona koristila neki lažan profil od drugarice i nudila se dečacima za neku izvesnu sumu novca. Slike koje su slate sa tog profila bile su slike golih devojaka - glava jedne devojke, telo od druge devojke. Dakle, sklapane slike, ali naša ćerka nema dobar telefon da bi na taj način mogla to da fotošopira. Telefon koji ona ima uopšte ne podržava tu opciju, dakle to je moralo da se uradi na kompjuteru ili nekom boljem telefonu koji ona ne poseduje - tvrdi Jelena.

Kako kaže, tuča se dogodila 13. oktobra, a o svemu ih je obavestio drug njihove ćerke koji pohađa istu školu.

- Našu ćerku nismo vodili kod lekara, jer ona to nama nije ni ispričala. Sve nam je rekao njen drug iz njene škole koji nam je tu u komšiluku. Rekao nam je da su je šamarali. Ona je to prećutala. Došla je kući sva crvena u licu, rekla je da je to bilo dva-tri šamara. Međutim, ja sam juče bila u školi i razredni mi je pokazao snimak i videla sam da su to bila 33 šamara. I nije to bilo samo šamaranje, nego i pesnice… - priča majka Jelena i dodaje:

- Taj dan, kad se sve izdešavalo u školi nije bio niko od dežurnih, niti direktor, niti bilo ko da odreaguje na to. Taj drug je sišao tamo dole kod direktora pred vrata, a direktor nije bio tu. Jedino je reagovao taj dečak, svi ostali drugovi iz odeljenja su navijali na to što se dešavalo!

