OGLASIO SE DIREKTOR ŠKOLE IZ ARANĐELOVCA U KOJOJ SU TUKLI UČENICU: Deca su nam puna negativne energije, desilo bi se i na drugom mestu

BEOGRAD/ARANĐELOVAC - Jednostavno ima nešto što je nemoguće sprečiti. Da se nije desilo u školi, desilo bi se na nekom drugom mestu. Deca su nam puna negativne energije, rekao je Dragan Ranković, direktor Tehničke škole "Mileta Nikolić" iz Aranđelovca za koju je juče čula cela Srbija posle stravičnog vršnjačkog nasilja koje se tamo dogodilo.

Direktor te škole jutros je u uključenju uživo u jutarnji program TV Pink rekao da je ovo prvi incident ove vrste u njihovoj školi, da se to ranije nikada nije dešavalo, te da smatra da su škole u Srbiji, uključujući i ovu u kojoj on radi, i dalje bezbedno mesto.

foto: Tehnička škola Mileta Nikolić Aranđelovac

On je rekao da se incident desio na malom odmoru i oštro negirao da nikog od profesorskog kadra nije bilo u blizini, da se su se odmah po incidentu tu našli profesori, psiholog... On je dodao i da su to deca prvog razreda koja su u školu došla tek ovog 1. septembra tako da nastavni kadar još nije stigao da ih upozna, kao i da sve što se dogodilo ne može biti krivica njihovog razrednog koji ima 35 godina iskustva u radu u školi i sa decom.

ŠTA NAM TO DECA RADE? Učenici iz Aranđelovca iz sve snage udaraju drugaricu i urlaju "spusti ruke dole" pic.twitter.com/YJHoB3Wvl3 — palibrate (@palibrate) November 8, 2017

Ranković je dodao da je izricanje vaspitno-disciplinskih mera već u toku.

U ovu školu zbog pomenutog incidenta danas dolazi i prosvetna inspekcija koja će ispitati sve okolnosti nemilog događaja. Tim povodom u jutarnjem programu TV Pink jutros je govorio i Aleksandar Pajić, pomoćnik ministra prosvete koji je zamerio direktoru aranđelovačke škole što prosvetni vrh nije odmah bio obavešten o nasilju u ovoj školi.

foto: Youtube Printscreen

On je takođe naglasio da su i pored svega škole u Srbiji bezbedno mesto, ali je negodovao na reči direktora Rankovića da su "deca puna negativne energije" i naglasio da to ne može biti zaključak izlaganja direktora aranđelovačke Tehničke škole.

Podsetimo, juče je na društvenim mrežama isplivao snimak na kojem se vidi kako učenicu prvog razreda pomenute srednje škole brutalno šamaraju vršnjaci iz odeljenja i to u učionici?!

Snimak je šokirao i zgrozio čitavu Srbiju koja je postavila pitanje kako je ovako nešto uopšte moguće.

(Kurir.rs/SĐP/Foto: Google street view/Twitter printscreen)

Kurir

Autor: Kurir