VEKOVIMA SU NAS UČILI JEDNO, A SADA NAUKA SVE TO POBIJA: Evo kako se razdvojilo Crveno more, šta je prava istina o 10 velikih pošasti i da li je Hrist zaista lečio bolesne! SVE TAJNE BIBLIJSKIH ČUDA

Biblija je pisana je od strane raznih autora u raznim vremenima i na raznim mestima i danas je, delimično ili u celini, prevedena na preko hiljadu petsto jezika.

Međutim, da nije sve toliko mistično kao što u njoj stoji, često pokušava da objasni nauka, a mi vam predstavljamo samo neke primere te vrste.

1. Razdvajanje Crvenog mora

Prema Knjizi izlaska, odnosno drugoj knjizi Starog zaveta, Mojsije je uz

Božiju pomoć izveo Izraelce iz Egipta preko Crvenog mora.

Međutim, američki naučnici su došli do zaključka kako je razdvajanje Crvenog mora moglo da bude uzrokovano izrazito snažnim vetrovima.

Kompjuterska simulacija, koja se dobro poklapa sa navodima u Bibliji, pokazala je kako se usled jakih vetrova voda pomerala u skladu sa zakonima fizike, što je dovelo do otvaranja zemljanog mosta na određenom delu, pa su tako ljudi mogli da pređu na bezbedno mesto.

2. Nojeva barka i mit o velikom potopu

Junak biblijske priče o velikom potopu je Noje, koji je sagradio barku kako

bi spasao sebe, svoju porodicu i životinje iz svog okruženja od potopa,

kojim je Bog rešio da kazni grešni ljudski rod.

Barka, koja bila veličine omanjeg bojnog broda ili nosača aviona, u ono vreme ne bi mogla da izdrži četrdesetodnevnu oluju, a potrage za njom se i dan-danas odvijaju na i oko planine Ararat u Turskoj.

Takođe, naučnici Volter Pitman i Vilijam Rajan su u svojim istraživanjima povezali poplavu sa rastom nivoa vode Crnog mora za preko 140 metara u vreme oko 5500. godine pre nove ere.

3. Gorući grm

Bog se prema Bibliji javio Mojsiju u vatri koja je razgarala jedan grm, ne

sagorevajući ga, i obratio mu se. Naučnici smatraju da se takve stvari

dešavaju u prirodi, a kada je reč o Božijem glasu, penzionisani profesor

psihologije Beni Šanon smatra da se najverovatnije radilo o plodu Mojsijeve

imaginacije (Biblija kaže da ljudi čuju zvukove, a to je opšte poznat

fenomen)

4. Deset biblijskih pošasti

Za deset nedaća koje su snašle Egipćane nakon što je njihov faraon odbio

da oslobodi Izraelce iz ropstva, naučnici imaju sledeće objašnjenje: Voda se

pretvorila u krv zbog toksičnih vrsta algi, što je za posledicu imalo pravu

najezdu žaba, mušica i insekata. Razmnožavanje insekata dovelo je do

petog i šestog zla, to jest do umiranja stoke i kožnih bolesti (malariju su

mogli preneti komarci). Minojska erupcija izazvala je haos među

stanovništvom, dok su osma (skakavci) deveta (tama) i deseta pošast (smrt

prvorođenčadi) povezane sa vulkanskim pepelom koji je završio u

atmosferi, kao i sa vlagom koja je donela skakavce i gljivama koje su

zatrovale zalihe žita.

5. Sodoma i Gomora

Sodoma i Gomora su mitski gradovi koji su postali sinonim za okoreli greh,

a za njihov nestanak kriv je Božiji gnev. Naučnici tvrde da ih je uništio

asteroid.

6. Jerihon

Jerihon je bio prvi grad koji je pao kada su Izraelci pod vođstvom Isusa

Navina (Jošue) osvojili svoju obećanu zemlju. Utemeljen je između 8350. i

7350. godine pre nove ere i u njemu je živelo oko 1.000 do 1.500

stanovnika.

Prema Bibilji, Bog je rekao Isusu Navinu svoj plan za osvajanje grada, a prema naučnicima, za njegovo uništenje odgovoran je zemljotres.

7. Isusova čuda

Isusova čuda su deo Isusovog javnog delovanja koje je opisano u Novom

zavetu. Lečio je bolesne i opsednute i oživljavao mrtve, a u njegovo vreme

bolesti su se pripisivale gresima ili delovanju zlih duhova. Nauka prva dva

čuda pripisuje placebo i psihosomatskom efektu, dok je treće svakako

nemoguće.

