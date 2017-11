OBLAČNO I SVEŽIJE, ALI SUVO: Danas do 13 stepeni, od srede sneg i u gradovima!

BEOGRAD - U Srbiji će ujutro ponegde biti magle, a tokom dana umereno i potpuno oblačno.

Duvaće uglavnom slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 3 do 7 C, najviša dnevna od 10 do 13 C. Na severu će biti uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, saopštio je Republički hidrometeoroški zavod.

U Beogradu će biti umereno oblačno i suvo. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura 7, najviša dnevna oko 13 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u nedelju i ponedeljak biće oblačno, mestimično sa kišom. U utorak, uz pad temperature, u brdsko-planinskim predelima, formiraće se manji snezni pokrivač. Pojava slabog snega od srede je moguća ponegde i u nižim predelima.

Krajem perioda biće suvo, u jutarnjim satima slab mraz, a dnevna temperatura u manjem porastu.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir