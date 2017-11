USPAVALO NAS PROLEĆE, PROBUDILA POZNA JESEN: Ponedeljak širom Srbije oblačan i kišovit

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, osim na jugoistoku i istoku Srbije gde će biti suvo.

foto: Nebojša Mandić

Duvaće umeren i jak južni i jugoistocni vetar, pre podne u planinskim predelima i na jugu Banata i sa olujnim udarima. Tokom dana na severu i zapadu zemlje vetar ce biti u skretanju na slab i umeren severozapadni.

Najniža temperatura od 6 do 13 C, najviša dnevna od 11 na severozapadu do 21 C na jugoistoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.





foto: Beta/Dragan Gojić

U Beogradu umereno do potpuno oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom. Pre podne duvaće umeren i jak jugoistocni vetar, posle podne u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 13 C, najviša dnevna oko 17 C.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Nebojša Mandić)

