SPREMITE SE, SNEG STIŽE BRŽE NEGO ŠTO SMO SE NADALI! Jutros nas probudila kiša, a evo kako će biti do kraja nedelje

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, osim na jugoistoku i istoku Srbije gde će biti suvo, ali ako je suditi prema prognozi RHMZ, kiša će prerasti u sneg brže nego što smo očekivali!

foto: AP/Ilustracija

Do petka će preovladavati oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, na planinama jugozapadne Srbije i vlažnim snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

foto: Printscreen/RHMZS

Najavljena promena vremena stigla je jutros u gotovo celu Hrvatsku, odakle će se tokom sutrašnjeg dana preseliti i u Srbiju.

Temperature su se značajno spustile, a u većini te zemlje pada kiša, dok u Lici, Gorskom kotaru i višim predelima središnje Hrvatske veje sneg. Jak sneg pada i na Sljemenu uz temperaturu od minus 1.

U Srbiji danas, uprkos relativno toplom jutru, nikako ne treba zaboraviti kišobrane i pripremiti topliju garderobu. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, pre podne u planinskim predelima i na jugu Banata i sa olujnim udarima. Tokom dana na severu i zapadu zemlje vetar će biti u skretanju na slab i umeren severozapadni.

foto: Nebojša Mandić

Najniža temperatura od 6 do 13 C, najviša dnevna od 11 na severozapadu do 21 C na jugoistoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu ponedeljak umereno do potpuno oblačan i vetrovit, povremeno sa kišom.

foto: Printscreen/RHMZS

Pre podne duvaće umeren i jak jugoistocni vetar, posle podne u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 13 C, najviša dnevna oko 17 C, dok će narednih dana ipak preovladavati prave zimske tremperature.

(Kurir.rs/Foto: Fonet)

Kurir

Autor: Kurir