VRŠNJAČKO NASILJE I NEDOSTATAK ŠKOLSKE BEZBEDNOSTI: Pomoćna policija rešenje, ponovo razmotriti mogućnost njenog formiranja

Nasilje među mladima i decom sve je češće i brutalnije, a nedavni snimci vršnjačkog maltretiranja u Aranđelovcu šokirali su srpsku javnost, i ukazali da je što hitnije potrebno rešavanje ovog teškog problema.

Povodom sve češćih incidenata među maloletnicima, ministar Mladen Šarčević je najavio hitne mere, a stručnjak za bezbednost Ilija Životić smatra da bi posle poslednjih slučajeva nasilja u školama, koji su izazvali i ozbiljne povrede učenika, možda treba ponovo razmotriti formiranje pomoćne policije.

foto: Kurir

- MUP je krenuo u formiranje te službe, ali je i odustao nakon pritiska zbog moguće političke zloupotrebe prilikom zapošljavanja. Smatram da je prethodno bilo potrebno demistifikovati šta je to pomoćna policija i upoznati građane sa benefitima njenog formiranja, kaže Životić.

On smatra da prostora za zloupotrebe ima vrlo malo ukoliko se zakonom definišu lica koja se mogu angažovati. To su penzionisani radnici službi bezbednosti, ali i lica koja imaju završene škole bezbednosti, a pri tome puno radno vreme rade u drugim granama privrede, i naravno prolaze bezbedonosne provere.

foto: Profimedia, 30.10.2017.

- Njih je potrebno angažovati isključivo na teritoriji mesta i opština prebivališta kako bi se iskoristila njihova povezanost sa lokalnom zajednicom što je trenutno najveći problem u Beogradu. Takođe,pomoćna policija nije oružana formacija, niti može pokrenuti istragu itd. To je servis građana na usluzi MUP, kaže Životić.

On navodi da time država dobija značajne uštede, jer se pripadnici pomoćne policije uglavnom angažuju iz penzije ili kao dodatna delatnost na nekoliko sati .Društvo dobija na bezbednosti škola,parkova,autobuskih i železničkih stanica ,šetališta.

- Pomoćna policija je formirana u mnogim zemljama koje imaju dugu istoriju demokratije, tako da nema govora o narušavanju iste njenim postojanjem. Tako na primer u New York-u postoji od 1950. godine i broji 4500 pripadnika sa 120 vozila, što je doprinelo da je on jedan od bezbedniji gradova SAD. Ona postoji u mnogim zemljama pod različitim nazivima a najaktivnija je u Americi, Brazilu, Rumuniji, Singapuru, Kipru, Kanadi, Turskoj, Mađarskoj, Izraelu. U Švedskoj je postojala do 2012. kada je uklopljena u regularnu policiju, ali zbog sve većeg formiranja ,,komšijskih patrola,, će verovatno biti formirana u regionima koje naseljavaju migranti.

foto: Kurir

Predlažem održavanje tribina ili okruglih stolova na kojima bi javnosti bilo adekvatno prezentovana ideja a na kojima bi osim predstavnika MUP trebalo pozvati i osobe koje vode pomoćnu policiju u stranim zemljama kao i predstavnike međunarodne asocijacije koja okuplja sve države sa tom organizacijom kako bi se čula sva iskustva, kaže na kraju Životić.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir