STRUČNJACI PODRŽAVAJU MERE DRŽAVE: Vakcina će iskoreniti i farmako-lobi

Verovatno je da su neki ljudi motivisani u zagovaranju antivakcinacije i to prevazilazi granicu neznanja i mora se naći uzrok njihovom ponašanju, kaže Slavica Đukić Dejanović za Kurir

Od epidemije malih boginja ili bilo koje druge zarazne bolesti u Srbiji korist isključivo imaju pojedine farmaceutske kuće, dok država i građani trpe veliku štetu, smatraju sagovornici Kurira.



Naime, ministar zdravlja Zlatibor Lončar apelovao je na građane da vakcinišu decu MMR vakcinom, koja štiti od malih boginja, zauški i rubeola, i pojasnio da su „jedini kojima odgovara da se ljudi razbolevaju farmaceutske kompanije jer se onda troši mnogo više lekova“. Iako Lončar nije ni u koga uperio prstom, Kurir iz izvora iz Ministarstva zdravlja saznaje da država zna koje kompanije tačno stoje iza kampanje protiv vakcinacije.



Vidljive posledice



Dugogodišnja ministarka zdravlja, a sadašnja ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović kaže da podržava Lončara u njegovim namerama da se zaista razračuna s ljudima koji „deluju, rade i ponašaju se antivakcinalno“.

- Određenje radnje će pokazati da li iza svega stoje farmaceutski lobiji, ali prerano je da sada o tome govorimo. Vrlo je verovatno da su neki ljudi vrlo motivisani u zagovaranju antivakcinacije i to prevazilazi granicu pukog neznanja i neobaveštenosti i mora se naći uzrok takvom njihovom ponašanju. Očigledno je da je antivakcinalni lobi radio duži period, a posledice toga vidimo sada - kaže Đukić Dejanović za Kurir.

Slavica Đukić Dejanović, foto: Nemanja Pančić



Epidemiolog Predrag Kon pojašnjava da su sve situacije u kojima dolazi do epidemija u interesu farmaceutskih industrija, bilo proizvođača vakcina, bilo proizvođača lekova za lečenje tih bolesti.



Trošak za državu



- To je potpuno logično, ali teško da same farmaceutske kuće imaju uticaj na pojavu epidemija. Ali nećemo valjda da prestanemo da koristimo vakcine koje nas štite od epidemija iz tog razloga. Interes farmaceutskih kuća postoji, to nije sporno, najpametnije bi bilo imati sopstvenu proizvodnju vakcine, ali onda bi i domaći proizvođači imali koristi od toga. Ipak, ono što je najvažnije jeste da se deca vakcinišu. Izjavu ministra Lončara shvatio sam kao poziv ljudima da pre svega razmišljaju o sebi i svom zdravlju - kaže Kon.

foto: Shutterstock



Jedan od pedijatara koji je želeo da ostane anoniman objašnjava da epidemija zaraznih bolesti, pored opasnosti po zdravlje građana, predstavlja i veliki trošak za državu.

- U većini slučajeva oboleli od morbila završavaju u bolnicama, kako se bolest ne bi proširila i kako bi se sprečile komplikacije. Pored pojačane potrošnje lekova, državu, odnosno sve građane, dodatno košta i svaka hospitalizacija - kaže pedijatar.



Imunizacija u Srbiji za 2016. godinu

NAJVIŠE BEZBEDNIH OD DEČJE PARALIZE



- 97,9% odojčadi u porodilištu vakcinisano BSG vakcinom



- 90,5% dece vakcinisano u drugom mesecu života protiv hepatitisa B



- 94,1% dece vakcinisano u trećem mesecu protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (DTaP)



- 93,7 dece vakcinisano od hemofilus influenca tipa B u trećem mesecu života



- 94,2% dece vakcinisano protiv dečje paralize (IPV) sa tri i po meseca



- 63.6% dece vakcinisano protiv hepatitisa B u drugoj godini života



- 86,7% dece revakcinisano sa DTaP u drugoj godini života



- 87,3% dece revakcinisano u drugoj godini života sa IPV



- 81% odsto dece vakcinisano MMR vakcinom u drugoj godini života



- 82,9% dece predškolskog uzrasta revakcinisano sa DtaP



Epidemija i dalje traje

OD MORBILA OBOLELO 105 LJUDI



Od početka oktobra 2017. godine u Srbiji, uključujući i teritoriju nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, registrovano je ukupno 105 slučajeva malih boginja. Od težih komplikacija morbilama registrovana je upala pluća kod osam obolelih osoba.



Na teritoriji Beograda ima šest obolelih, dvoje je zaraženo u Bujanovcu, a nakon porodične zaraze u Kraljevu je prijavljena i epidemija u Romskom naselju sa ukupno devet obolelih. Čak 91 odsto zaraženih je nevakcinisano ili nepoznatog vakcinalnog statusa.

Kurir / Jelena Pronić

Foto: Shutterstock, Nemanja Pančić, Dragana Udovičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) DR KURIR: Vakcinacija i epidemija malih boginja!

Kurir

Autor: Foto: Shutterstock , Foto: Dragana Udovičić , Foto: Nemanja Pančić