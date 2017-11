PATRIJARH IRINEJ: Zločini na Kosovu traže osvetu! ALI NE LJUDSKU VEĆ BOŽIJU!

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je da Spomen soba u Udruženju porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji koju je danas posetio sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrima, predstavlja mesto tuge i plača, ne samo roditelja i rodbine žrtava, već celog srpskog naroda.

"Teško je biti u ovoj sobi, (u kojoj je Zid plača) okružen brojim fotografijama mladog sveta koji je pao pred nepravdom koju je svet učinio prema nama, i narod sa kojim smo godinama deli život", rekao je patrijarh i dodao da veruje da će pravda kad tad pobediti, a da je na nama da "čekamo ispunjenje te pravde".

"Oni koji su stradali, stradali su jer predstavljaju jedan narod i pripadaju zemlji kojoj pripadaju", rekao je Patrijarh na skupu koji je počeo minutom ćutanja za 2.500 stradalih na Kosovu i Metohiji.

Patrijarh je dodao da je danas najvažnije da se Kosovo i Metohija ne zaborave.

"To je naša zemlja koja je i ranije, a naročito u naše doba isprljana krvlju. Mnogi kažu to je volja božja, ali nije. Nikome Bog ne želi zlo. To je dopuštenje Boga, on zna zašto je to dopustio, da dodjemo sebi i cenimo vrednost Kosova", rekao je Irinej.

Patrijarh je ocenio da je pravda na Kosovu "odavno zaspala" te da se po pitanju žrtava ne očekuje ljudska već Božja pravda.

"Na Kosovu je pravda i istina zakopana. Zlo ako zakopate umreće, ako istinu zakopate, ona će vaskrsnuti. Tako se nadamo da će istina o svim zlodelima vaskrsnuti", rekao je patrijarh i dodao da svi zločini na Kosovu i Metohiji traže osvetu, ali ne ljudsku, već božiju.

Predsednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić izrazio je zadovoljstvo jer se konačno u spomen sobi stradalih Srba nalaze zajedno najviši predstavnici države i crkve.

Spasić je ocenio da je bivši DOS režim priznao "lažnu državu Kosovo".

"Imamo dokumenta da je Savezna vlada (Vojislava) Koštunice i republička vlada (Zorna) Djindjića na nagovor Čede Jovanovića i (Nenada) Čanka oslobodila 2.108 albanskih terorista. Zato me boli kada oni koji su doprineli našoj tragediji napadaju našu državu, vladu, predsednika i crkvu", rekao je Spasić.

Spasić je naveo da se Udruženje neće mešati u politiku ali da stoji iza svake odluke predsednika Srbije.

"Možemo da se pomirimo sa Albancima, ali ne sa albanskim zločincima. Kao što je predsednik Vučić dobro rekao, nije sve na Kosovu srpsko, ali severni deo KiM ne može da pripada republici Kosovo", rekao je Spasić i od predsednika Srbije zatražio da učini sve kako bi Srbija, koja jedina nema zakon koji reguliše prava civilnih žrtava to i dobila.



Kurir.rs/Beta

Kurir

Autor: Foto: Nebojša Mandić