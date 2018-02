KURIROV VODIČ: KAKO IZBEĆI CRNE TAČKE NA PUTEVIMA Na ovim mestima u Srbiji se najčešće gine

Surove brojke o tragedijama na putevima Srbije ne lažu, svakodnevno smo svedoci saobraćajnih nesreća koje odnose živote, a nezgoda na deonici Ub-Lajkovac, u kojoj je poginulo dvoje ljudi a teško povređena jedna osoba, samo je poslednja u nizu.



Na srpskim putevima postoji više „crnih tačaka“ koje odnose živote, a na koji građani treba da obrate posebno pažnju.



Kritične deonice



Kao sedam najkritičnijih deonica na kojima se najviše gine, potpredsednik Građevinske komore Srbije Goran Radić izdvojio je delove Ibarske magistrale, deonicu gde je lakat krivina u spustu prema Rudniku i Đerdapsku magistralu zbog velikog broja klizišta i odrona. Takođe, tu su i delovi puteva Šabac-Loznica i Beograd-Zrenjanin, koji predstavljaju opasnost zbog traktora koji izlaze na put i nanose blato, a zbog lošeg održavanja kritičan je deo puta kod Novog Pazara, ali i saobraćajnica od Zlatibora ka crnogorskoj granici.

foto: Printscreen



U glavnom gradu neka od najproblematičnijih mesta su deonice puta od Lipovačke šume do Meljaka i od Stepojevca do Lazarevca, gde vozači nemaju utisak da je to naselje i gde se većina uključuje i isključuje s puta po sopstvenom nahođenju, a ne po pravilima. Kritični su i prevoj kod Ripnja, Avalski i Zrenjaninski put, a nažalost, na kružnom putu kod motela „1.000 ruža“ bili smo svedoci mnogobrojnih tragedija.



Nepoštovanje propisa



Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta, kaže da se problem sa bezbednošću puteva dešava zbog mnogobrojnih faktora, ali da je prvi nepoštovanje zakona i propisa.

- U zakonu ima sve lepo napisano, i kako treba da izgleda put i kako treba da bude obeležen i šta od objekata i signalizacije treba da bude na putu da bi se saobraćaj odvijao na najbezbedniji mogući način. Problem nastaje kad neko ne poštuje propise. Nije kriv majstor koji je pogrešno postavio znak, ne može problem da se desi greškom samo jednog faktora. Mora da postoji projekat za izgradnju svakog puta i postavljanje saobraćajne signalizacije, izvođač mora da radi u skladu s projektom, a onda imamo i kontrolu i nadzor - kaže Vujanić za Kurir.

foto: Printscreen



Jedno od istraživanja „Puteva Srbije“ pokazalo je da na srpskim putevima postoje čak 262 „crne tačke“, od čega je 79 mesta s prioritetom prvog reda, 106 mesta s prioritetom drugog i 77 mesta s prioritetom trećeg reda.

foto: Kurir



Nesreća na nedovršenom putu

NASTRADALI POSLE SAUČEŠĆA



Penzioneri iz Beograda Miroslav Jovanović (70) i Čedomir Zorin (70) nastradali su na neotvorenom auto-putu Ub-Lajkovac dok su se vraćali kući, pošto su išli da izjave saučešće porodici njihove rođake, koja je umrla u nedelju. Jedini je živu glavu posle nezapamćene nesreće na Koridoru 11 izvukao vozač „mercedesa“, nemački penzioner Milan Stanković. Kako saznajemo, sva trojica su rodbinski povezana.



Istraga će utvrditi ko je kriv za nesreću u kojoj su poginuli Miroslav i Čedomir jer su stradali na deonici puta Ub-Lajkovac, koja još nije puštena u saobraćaj i na čijem početku nije bilo zaštitne barijere.



S. S.



Glavni problemi:



- Osnovni problem je to što smo službe održavanja, bivši PZP, pretvorili u izvođače radova na putevima, ne rade svoj posao



- Loše održavani putevi su uzrok mnogobrojnim nesrećama



- Uz vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, asfalt koji se postavlja, habajući sloj



- koeficijent trenja, mora da zadovoljava evropske standarde



- Ako je uzrok nesreće sam put, onaj ko održava puteve mora da odgovara za tu nesreću, treba da ide na njihov teret



- Sanaciju puteva moraju da rade kvalifikovane firme

Kurir / E.K.

Foto: Printscreen

