ISPOVEST LEGIJINOG BRATA I BIVŠEG MONAHA ZA KURIR: Ne želim da idem u posetu Legiji, imam ja druge načine da ga vidim

On u zatvoru prima posete samo jednom mesečno, pa ne želim da oduzimam to vreme od nekog drugog, kaže bivši iguman Đurđevih stupova

Da, ja jesam Legijin brat i to ne krijem. Ali nema potrebe da se samo o tome priča. Ispade da me šira javnost po tome prepoznaje.



Tako nam reče Petar Ulemek, bivši iguman manastira Đurđevi stupovi i brat od strica Milorada Ulemeka Legije, čoveka koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog učešća u atentatu na premijera Zorana Đinđića. Sreli smo ga u manastiru Rakovica. Doveo je dvogodišnjeg sina Mateju da odaju počast patrijarhu Pavlu na godišnjicu njegove smrti.

- Sećam se, jednom sam izjavio da verujem bratu, pa mi je episkop zabranio da dajem izjave medijima godinu dana. Više nisam u crkvi, a naravno da bratu verujem i dalje!

Voleo bih da ga posetim, ali pošto on ima prima posete samo jednom mesečno, ne želim da oduzimam to vreme od nekog drugog. Bio sam jednom u poseti s njegovom majkom Natalijom. Imam ja načina kako da ga vidim - uz osmeh govori Petar, koji je u jednom intervjuu pre pet godina izjavio: „Činjenica da je moj brat vernik odvraća me od pomisli da je mogao da ubije čoveka.“

Petar Ulemek sa sinom Matejom, foto: Vladimir Šporčić



Inače, Petru je svetovno ime Predrag. Njegov deda i Miloradova baba bili su brat i sestra. Legija bi trebalo da se preziva Kotur, ali njegov otac Milan nije uzeo prezime svog oca, već majčino.



Dok nam priča, Petar za ruku drži sina Mateju.

- Mateja je rođen istog datuma kao i patrijarh Pavle, samo sto godina kasnije. Nisam ga nazvao imenom njegove svetosti samo zato što već imam sina Pavla. Patrijarh Pavle me je zamonašio i smem da se nadam da sam mu bio drag. Da je još živ, nikad ne bih napustio crkvu - ističe Petar, koji uz Mateju ima još troje dece.



Činjenice / o Petru Ulemeku

OBNAVLJAO SRPSKE MANASTIRE



Rođen je kao Predrag Ulemek 1962. u Zrenjaninu

20. novembra 1988. zamonašio ga je tadašnji episkop raško-prizrenski i kosovsko-metohijski Pavle

Bio je iguman manastira Svetih vrača u Zočištu. Potom je prešao u Sopoćane, a odatle je otišao u Pećku patrijaršiju

Za vreme bombardovanja 1999. bio je u Dečanima

Radio je na obnavljanju Sopoćana, Đurđevih stupova i Zočišta



ČINJENICE / O ozloglašenom Legiji

OSUĐEN NA 40 GODINA ROBIJE ZBOG ĐINĐIĆA



Rođen je 1968. u Beogradu

Nakon neuspele pljačke 1985. pobegao je u Francusku

10. aprila 1986. stupio je u francusku Legiju stranaca

Vratio se na početku sukoba u Jugoslaviji i pristupio Arkanovoj Srpskoj dobrovoljačkoj gardi

1996. stupio je u Jedinicu za specijalne operacije SDB, čiji je komandant postao 1999.

Iza rešetaka je od 2. maja 2004, kad se predao posle više od godinu dana skrivanja nakon ubistva premijera Zorana Đinđića

23. maja 2007. osuđen je na 40 godina za učešće u ubistvu Zorana Đinđića 12. marta 2003.

Juna 2005. osuđen je na 15 godina zatvora zbog umešanosti u smrt četvorice članova SPO na Ibarskoj magistrali

Jula 2005. osuđen je na 40 godina za ubistvo Ivana Stambolića

foto: Fonet



Poštovanje i sećanje

PATRIJARH PAVLE JE BIO DOBAR PREMA MENI



- Puno puta su mene hteli da isteraju iz manastira kad sam službovao u Pećkoj patrijaršiji devedesetih godina, a mudrost patrijarha Pavla me je uvek spasavala. Zamerali su mi neki što sam se ponašao previše slobodno za monaha i što sam kasnio na večernju liturgiju. Jednom sam uspeo da zakasnim i na božićnu liturgiju u Peći koju je držao lično Pavle. Samo me je pogledao i rekao: „Mogao si i ranije da dođeš.“ Bio sam presrećan što se nije ljutio na mene - kaže Petar Ulemek, koji redovno obilazi Kosovo i Metohiju.

Kurir / Jelena Pronić

Foto: Vladimir Šporčić, Profimedia, Fonet

