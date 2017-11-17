(KURIR TV) DA SE NE LAŽEMO O ODNOSIMA SRBA I BOŠNJAKA: Zukorlić bi voleo specijalne odnose sa BiH

Gosti večerašnje emisije “Da se ne lažemo” (koja se emituje večeras u 21 sat na www.kurir.rs, fb stranici Kurira i našem YouTube kanalu) su poslanica
Narodne stranke u parlamentu Srbije Sanda Rašković Ivić i lider
Bošnjačke demokratske zajednice Moamer Zukorlić.
Povodom izjave Bakira Izetbegovića o priznanju Kosova i o eventualno vojnom rešenju problema sa Repunlikom Srpskom, koja je ustalasala region, naši gosti se slažu se po jednom pitanju - da je reakcija državnog vrha Srbije neprimerena.
Šta je Sandžak, a šta Raška oblast? Da li su za Bošnjake srpska
policija i vojska četnici? Kako se bošnjački lideri u Srbiji ponašaju
kada su u vlasti, a kako kada izađu iz nje? O kakvom je to drugom
poluvremenu u odnosima Srba i Bošnjaka govorio Izetbegović i da li se
očekuje ponovni sukob dva naroda? Odgovore na ova pitanja čujte
emisiji “Da se ne lažemo” na www.kurir.rs, fb stranici Kurira i našem YouTube kanalu. Autor emisije je Ratko Femić.
01.51 REAKCIJA NA IZJAVU BAKIRA IZETBEGOVIĆA JE POTVRDA KOLIKO SU ODNOSI U REGIONU SENZIBILNI
02. 10 IZETBEGOVIĆEVA IZJAVA NE ZASLUŽUJE TAKO OŠTRU REAKCIJU
03. 50 IZETBEGOVIĆ JE IZNEO SLUŽBENI STAV BIH, DA BI O NEZAVISNOSTI KOSOVA MORALA DA SE SLOŽE SVA TRI NARODA, A OVDE JE PRENET SAMO NJEGOV LIČNI STAV
04.38 IZBORI SE PRIBLIŽAVAJU I VUČIĆU I IZETBEGOVIĆU I SVAKO ŽELI DA POENTIRA
04.59 IZETBEGOVIĆ POENTIRA OKO STAVA PREMA SRBIJI, SRBIMA PRIZNAJU KOSOVA, VUČIĆ KORISTI TO O KAŽE DA JE TO NOŽ U LEĐA
05.57 NIJEDAN SRPSKI ČLAN PREDSEDNIŠTVA BIH NE BI DAO SAGLASNOST ZA PRIZNANJE KOSOVA
06.51 SAD JE POVIKA NA BAKIRA IZETBEGOVIĆA ZBOG IZJAVE O PRIZNANJU KOSOVA, A IMATE LJUBLJENJE S MILOM ĐUKANOVIĆEM IAKO JE CRNA GORA JOŠ 2008. PRIZNALA KOSOVO
07.24 STARA RIMSKA POSLOVICA KAŽE: AKO IMAŠ PROBLEME U DRŽAVI KAŽI DA JE NEPRIJATELJ NA GRANICI
08.40 MEDIJI SU POTPUNO POD KONTROLOM ALEKSANDRA VUČIĆA I NJEGOVOG DRUŠTVA
08.45 NISU SVI. RECIMO OVAJ MEDIJ NIJE POD KONTROLOM
10.49 IZETBEGOVIĆ KAŽE DA NIJE ZADOVOLJAN POLOŽAJEM SANDŽAKA. DA LI STE VI ZADOVOLJNI POLOŽAJEM SANDŽAKA?
11.00 OVDE JE ZAPARALO UŠI TO ŠTO BAKIR IZETBEGOVIĆ PO PRVI PUT POSLE DVE DECENIJE GOVORI O TOME
11.04 A NIKOME NE ZAPARA UŠI ONO ŠTO GOVORI MILORAD DODIK
11.19 I DODIK JE REKAO DA SE NADA DA ĆE RS JEDNOG DANA DA PROGLASI NEZAVISNOST
12.03 DA LI STE ZADOVOLJNI POLOŽAJEM SANDŽAKA?
MUFTI
12.57 JA NISAM ZADOVOLJAN POLOŽAJEM BOŠNJAKA U SRBIJI
13.41 NEZADOVOLJAN SAM NEPROPORCIONALNOM ZASTUPLJENOŠĆU BOŠNJAKA U PREDSTAVNIŠTVIMA DRŽAVNIH INSTITUCIJA U SANDŽAKU
16.20 AKO PRISTAJEMO NA PRAVO SRBA DA SE NJIHOVO PREDSTAVNICI BRINU O SRBIMA U REGIONU NE MOŽETE OSPORITI PRAVO IZETBEGOVIĆU DA SE BRINE ZA BOŠNJAKE U REGIONU
16.41 AKO RS IMA SPECIJALNE VEZE SA SRBIJOM, DA LI TO ZNAČI DA BIH TREBA DA IMA PARALELNE VEZE SA SANDŽAKOM?
16.57 NARAVNO DA BIH TO ŽELEO, ŽELIM NAJBLIŽE ODNOSE SA BIH
17.07 NIJE MOGUĆE PRAVITI DOBRE ODNOSE SANDŽAKA SA BOSNOM BEZ DOBRIH ODNOSA SRBIJE I BOSNE
18.39 NADAM SE DA ĆEMO ZAJEDNO GRADITI SRBIJU KAO DRŽAVU SVIH NJENIH GRAĐANA
19.48 PRE RATA U BOSNI JE SVAKI TREĆI BRAK BIO MEŠOVIT, A NAJVIŠE MEŠOVITIH BRAKOVA BILO JE IZMEĐU SRBA I BOŠNJAKA
21.07 REPUBLIKA SRPSKA JE ENTITET, A RAŠKA OBLAST, ODNOSNO SANDŽAK, TO NIJE
21.54 BILO KAKVO POVLAČENJE PITANJA O AUTONOMIJI SANDŽAKA NIJE RAD NA MIRU I POMIRENJU NEGO JE TO GAŠENJE VATRE BENZINOM
24.34 RAZGOVARALA SAM SA VISOKIM DOSTOJNICIMA ISLAMSKE VEROISPOVESTI KOJI SMATRAJU DA ISLAMSKA ZAJEDNICA TREBA DA BUDE U DRŽAVNIM GRANICAMA
25.21 VLAST NJENE PARTIJE JE I NAPRAVILA TU PODELU MEĐU ISLAMSKIM ZAJEDNICAMA
28. 02 KOLEGINICE IZ SARAJEVA MI KAŽU OVE TVOJE SANDŽAKLIJE NAM ZAUZIMAJU POLOŽAJE
28.20 VAMA SU SVI KADROVI IZ NOVOG PAZARA OTIŠLI U SARAJEVO I ZATO NEMATE TU DOVOLJNO KADROVA
30.04 TERMIN RAŠKA OBLAST SE NE ODNOSI NA ISTI PROSTOR KAO I SANDŽAK.
30.13 ONA SE ODNOSI SAMO NA NOVI PAZAR TUTIN I SJENICU, A NE ODNOSI SE NA LIMSKU DOLINU, NI NA ZLATIBORSKI OKRUG
31.16 IMATE PESMU O PAVLU ĐURIŠIĆU U KOJOJ SE KAŽE KOMANDANTE CRNE GORE I SANDŽAKA
32.58 BAKIR IZETBEGOVIĆ NE PREFERIRA RAT
33.55 NIJE MOGUĆE RAZBITI BOSNU I PRAVITI NEKU NOVU DRŽAVU NA POLA TERITORIJE BIH BEZ RATA
34.07 DA LI JE MOGUĆE RASKINUTI DEJTONSKI SPORAZUM I NA SILU NAPRAVITI UNITARNU BIH BEZ RATA?
34.14 TO MOŽE DA URADI ONAJ KOJI JE I NAPRAVIO DEJTONSKI SPORAZUM
35.53 PRETNJA BAKIRA IZETBEGOVIĆA DRUGIM POLUVREMENOM JE PREDIZBORNA PRETNJA. TO JE PLAŠENJE MEČKE REŠETOM
37.03 MISLIM DA SMO PREVAZIŠLI TO VREME KADA SU REČI MOGLE DA DELUJU ZAPALJIVO
39.34 NISAM GLASAO NA REFERENDUMU GRAĐANA SANDŽAKA JER SAM TADA BIO U ALŽIRU, ALI DA SAM BIO TU VEROVATNO BIH GLASAO KAO I VEĆINA GRAĐANA SANDŽAKA
42.40 ZA ČETVRT VEKA KOLIKO SAM NA JAVNOJ SCENI NEĆETE NAĆI MOJ CITAT IZA KOJEG JA NEĆU STATI
46.01 KOD MENE I MOJIH PRISTALICA ĆETE NAĆI NESLAGANJE SA ZLOUPOTREBOM POLICIJSKE SILE NAJVIŠEG RANGA DA SE LJUDI TERORIŠU
47.27 SANDŽAK JE SASTAVNI DEO SRBIJE. NE MOŽETE PALITI JEDAN DEO, A DA VAM BUDE BEZBEDAN OSTALI DEO ZEMLJE
49.09 POD TADIĆEM SMO SVAKE SEDMICE IMALI PENDREKE PO NAŠIM LEĐIMA
50.28 MEĐUNACIONALNI KONFLIKTI SE ZLOUPOTREBLJAVAJU PRED IZBORE DA SKRENU PAŽNJU SA REALNIH PROBLEMA. TO SE U PSIHIJATRIJI ZOVE BAVLJENJE PSEUDOPROBLEMATIKOM.
51.37 NISAM MOGLA DA PREPOZNAM NEKE VEĆE PROBLEME U ODNOSIMA SRBA I BOŠNJAKA KOJI BI MOGLI DA NAS ZABRINU
53.11 MISLIM DA ĆE VUČIĆ RASPISATI PARLAMENTARNE IZBORE JER SU MU POTREBNI DA BI BILI TALAS NA KOME ĆE DA IZVEDE BEOGRADSKE IZBORE
54.18 IMAMO INSTITUT REDOVNIH VANREDNIH IZBORA ZATO ŠTO JE VUČIĆ U KAMPANJAMA FENOMENALAN, ALI NE ZNA DA VLADA
55.40 U SANDŽAKU NEMAMO KONFLIKTNOG POTENCIJALA IZMEĐU SRBA I BOŠNJAKA
(Kurir.rs)