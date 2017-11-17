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(KURIR TV) DA SE NE LAŽEMO O ODNOSIMA SRBA I BOŠNJAKA: Zukorlić bi voleo specijalne odnose sa BiH
Foto: Kurir

politika dijaloga nema alternativu

(KURIR TV) DA SE NE LAŽEMO O ODNOSIMA SRBA I BOŠNJAKA: Zukorlić bi voleo specijalne odnose sa BiH

Društvo

Gosti večerašnje emisije “Da se ne lažemo” (koja se emituje večeras u 21 sat na www.kurir.rs, fb stranici Kurira i našem YouTube kanalu) su poslanica
Narodne stranke u parlamentu Srbije Sanda Rašković Ivić i lider
Bošnjačke demokratske zajednice Moamer Zukorlić. 

 

Povodom izjave Bakira Izetbegovića o priznanju Kosova i o eventualno vojnom rešenju problema sa Repunlikom Srpskom, koja je ustalasala region, naši gosti se slažu se po jednom pitanju - da je reakcija državnog vrha Srbije neprimerena.

Šta je Sandžak, a šta Raška oblast? Da li su za Bošnjake srpska
policija i vojska četnici? Kako se bošnjački lideri u Srbiji ponašaju
kada su u vlasti, a kako kada izađu iz nje? O kakvom je to drugom
poluvremenu u odnosima Srba i Bošnjaka govorio Izetbegović i da li se
očekuje ponovni sukob dva naroda? Odgovore na ova pitanja čujte
emisiji “Da se ne lažemo” na www.kurir.rs, fb stranici Kurira i našem YouTube kanalu. Autor emisije je Ratko Femić.

 

foto: Kurir

01.51 REAKCIJA NA IZJAVU BAKIRA IZETBEGOVIĆA JE POTVRDA KOLIKO SU ODNOSI U REGIONU SENZIBILNI

 

02. 10 IZETBEGOVIĆEVA IZJAVA NE ZASLUŽUJE TAKO OŠTRU REAKCIJU

 

03. 50 IZETBEGOVIĆ JE IZNEO SLUŽBENI STAV BIH, DA BI O NEZAVISNOSTI KOSOVA MORALA DA SE SLOŽE SVA TRI NARODA, A OVDE JE PRENET SAMO NJEGOV LIČNI STAV

 

04.38 IZBORI SE PRIBLIŽAVAJU I VUČIĆU I IZETBEGOVIĆU I SVAKO ŽELI DA POENTIRA

 

04.59 IZETBEGOVIĆ POENTIRA OKO STAVA PREMA SRBIJI, SRBIMA PRIZNAJU KOSOVA, VUČIĆ KORISTI TO O KAŽE DA JE TO NOŽ U LEĐA

 

foto: Kurir

05.57 NIJEDAN SRPSKI ČLAN PREDSEDNIŠTVA BIH NE BI DAO SAGLASNOST ZA PRIZNANJE KOSOVA

 

06.51 SAD JE POVIKA NA BAKIRA IZETBEGOVIĆA ZBOG IZJAVE O PRIZNANJU KOSOVA, A IMATE LJUBLJENJE S MILOM ĐUKANOVIĆEM IAKO JE CRNA GORA JOŠ 2008. PRIZNALA KOSOVO

 

07.24 STARA RIMSKA POSLOVICA KAŽE: AKO IMAŠ PROBLEME U DRŽAVI KAŽI DA JE NEPRIJATELJ NA GRANICI

 

08.40 MEDIJI SU POTPUNO POD KONTROLOM ALEKSANDRA VUČIĆA I NJEGOVOG DRUŠTVA

 

08.45 NISU SVI. RECIMO OVAJ MEDIJ NIJE POD KONTROLOM

 

foto: Kurir

10.49 IZETBEGOVIĆ KAŽE DA NIJE ZADOVOLJAN POLOŽAJEM SANDŽAKA. DA LI STE VI ZADOVOLJNI POLOŽAJEM SANDŽAKA?

 

11.00 OVDE JE ZAPARALO UŠI TO ŠTO BAKIR IZETBEGOVIĆ PO PRVI PUT POSLE DVE DECENIJE GOVORI O TOME

 

11.04 A NIKOME NE ZAPARA UŠI ONO ŠTO GOVORI MILORAD DODIK

 

11.19 I DODIK JE REKAO DA SE NADA DA ĆE RS JEDNOG DANA DA PROGLASI NEZAVISNOST

 

12.03 DA LI STE ZADOVOLJNI POLOŽAJEM SANDŽAKA?

MUFTI

 

12.57 JA NISAM ZADOVOLJAN POLOŽAJEM BOŠNJAKA U SRBIJI

 

13.41 NEZADOVOLJAN SAM NEPROPORCIONALNOM ZASTUPLJENOŠĆU BOŠNJAKA U PREDSTAVNIŠTVIMA DRŽAVNIH INSTITUCIJA U SANDŽAKU

 

16.20 AKO PRISTAJEMO NA PRAVO SRBA DA SE NJIHOVO PREDSTAVNICI BRINU O SRBIMA U REGIONU NE MOŽETE OSPORITI PRAVO IZETBEGOVIĆU DA SE BRINE ZA BOŠNJAKE U REGIONU

 

foto: Kurir

16.41 AKO RS IMA SPECIJALNE VEZE SA SRBIJOM, DA LI TO ZNAČI DA BIH TREBA DA IMA PARALELNE VEZE SA SANDŽAKOM?

 

16.57 NARAVNO DA BIH TO ŽELEO, ŽELIM NAJBLIŽE ODNOSE SA BIH

 

17.07 NIJE MOGUĆE PRAVITI DOBRE ODNOSE SANDŽAKA SA BOSNOM BEZ DOBRIH ODNOSA SRBIJE I BOSNE

 

18.39 NADAM SE DA ĆEMO ZAJEDNO GRADITI SRBIJU KAO DRŽAVU SVIH NJENIH GRAĐANA

 

19.48 PRE RATA U BOSNI JE SVAKI TREĆI BRAK BIO MEŠOVIT, A NAJVIŠE MEŠOVITIH BRAKOVA BILO JE IZMEĐU SRBA I BOŠNJAKA

 

21.07 REPUBLIKA SRPSKA JE ENTITET, A RAŠKA OBLAST, ODNOSNO SANDŽAK, TO NIJE

 

21.54 BILO KAKVO POVLAČENJE PITANJA O AUTONOMIJI SANDŽAKA NIJE RAD NA MIRU I POMIRENJU NEGO JE TO GAŠENJE VATRE BENZINOM

 

24.34 RAZGOVARALA SAM SA VISOKIM DOSTOJNICIMA ISLAMSKE VEROISPOVESTI KOJI SMATRAJU DA ISLAMSKA ZAJEDNICA TREBA DA BUDE U DRŽAVNIM GRANICAMA

 

25.21 VLAST NJENE PARTIJE JE I NAPRAVILA TU PODELU MEĐU ISLAMSKIM ZAJEDNICAMA

 

28. 02 KOLEGINICE IZ SARAJEVA MI KAŽU OVE TVOJE SANDŽAKLIJE NAM ZAUZIMAJU POLOŽAJE

 

28.20 VAMA SU SVI KADROVI IZ NOVOG PAZARA OTIŠLI U SARAJEVO I ZATO NEMATE TU DOVOLJNO KADROVA

 

30.04 TERMIN RAŠKA OBLAST SE NE ODNOSI NA ISTI PROSTOR KAO I SANDŽAK.

 

30.13 ONA SE ODNOSI SAMO NA NOVI PAZAR TUTIN I SJENICU, A NE ODNOSI SE NA LIMSKU DOLINU, NI NA ZLATIBORSKI OKRUG

 

31.16 IMATE PESMU O PAVLU ĐURIŠIĆU U KOJOJ SE KAŽE KOMANDANTE CRNE GORE I SANDŽAKA

 

32.58 BAKIR IZETBEGOVIĆ NE PREFERIRA RAT

 

33.55 NIJE MOGUĆE RAZBITI BOSNU I PRAVITI NEKU NOVU DRŽAVU NA POLA TERITORIJE BIH BEZ RATA

 

34.07 DA LI JE MOGUĆE RASKINUTI DEJTONSKI SPORAZUM I NA SILU NAPRAVITI UNITARNU BIH BEZ RATA?

 

34.14 TO MOŽE DA URADI ONAJ KOJI JE I NAPRAVIO DEJTONSKI SPORAZUM

 

35.53 PRETNJA BAKIRA IZETBEGOVIĆA DRUGIM POLUVREMENOM JE PREDIZBORNA PRETNJA. TO JE PLAŠENJE MEČKE REŠETOM

 

37.03 MISLIM DA SMO PREVAZIŠLI TO VREME KADA SU REČI MOGLE DA DELUJU ZAPALJIVO

 

39.34 NISAM GLASAO NA REFERENDUMU GRAĐANA SANDŽAKA JER SAM TADA BIO U ALŽIRU, ALI DA SAM BIO TU VEROVATNO BIH GLASAO KAO I VEĆINA GRAĐANA SANDŽAKA

 

42.40 ZA ČETVRT VEKA KOLIKO SAM NA JAVNOJ SCENI NEĆETE NAĆI MOJ CITAT IZA KOJEG JA NEĆU STATI

 

46.01 KOD MENE I MOJIH PRISTALICA ĆETE NAĆI NESLAGANJE SA ZLOUPOTREBOM POLICIJSKE SILE NAJVIŠEG RANGA DA SE LJUDI TERORIŠU

 

47.27 SANDŽAK JE SASTAVNI DEO SRBIJE. NE MOŽETE PALITI JEDAN DEO, A DA VAM BUDE BEZBEDAN OSTALI DEO ZEMLJE

 

49.09 POD TADIĆEM SMO SVAKE SEDMICE IMALI PENDREKE PO NAŠIM LEĐIMA

 

50.28 MEĐUNACIONALNI KONFLIKTI SE ZLOUPOTREBLJAVAJU PRED IZBORE DA SKRENU PAŽNJU SA REALNIH PROBLEMA. TO SE U PSIHIJATRIJI ZOVE BAVLJENJE PSEUDOPROBLEMATIKOM.

 

51.37 NISAM MOGLA DA PREPOZNAM NEKE VEĆE PROBLEME U ODNOSIMA SRBA I BOŠNJAKA KOJI BI MOGLI DA NAS ZABRINU

 

53.11 MISLIM DA ĆE VUČIĆ RASPISATI PARLAMENTARNE IZBORE JER SU MU POTREBNI DA BI BILI TALAS NA KOME ĆE DA IZVEDE BEOGRADSKE IZBORE

 

54.18 IMAMO INSTITUT REDOVNIH VANREDNIH IZBORA ZATO ŠTO JE VUČIĆ U KAMPANJAMA FENOMENALAN, ALI NE ZNA DA VLADA

 

55.40 U SANDŽAKU NEMAMO KONFLIKTNOG POTENCIJALA IZMEĐU SRBA I BOŠNJAKA

 

(Kurir.rs)

 

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