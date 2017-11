ALARMANTNA EKOLOŠKA KATASTROFA: Hrvatski farmaceuti zagadili Savu antibioticima, otrovna voda završava u Srbiji!

Hrvatska farmaceutska industrija zagadila je ovu reku i do 1.000 puta većim količinama antibiotika od normalnih, što će dovesti do pomora ribe i kod ljudi smanjiti otpornost na ove supstance

Reka Sava prepuna je antibiotika iz hrvatske farmaceutske industrije, otkrili su stručnjaci s hrvatskog Instituta „Ruđer Bošković“ i upozorili da to može izazvati katastrofalne posledice - pomor ribe i ugrožavanje zdravlja ljudi duž celog sliva reke, koji se završava u Srbiji.



Prekomerna količina antibiotika, koji preko vode i hrane mogu dospeti u ljudski organizam, ubrzava razvijanje otpornih vrsta bakterija i smanjuje efikasnost lekova, što će, prema mišljenju stručnjaka, dovesti do toga da i benigne povrede postanu smrtonosne.

Hrvatski stručnjaci na čelu sa dr sc. Nikolinom Udiković Kolić tvrde da se u Savu ispuštaju visoke koncentracije makrolidnih antibiotika, što direktno utiče na povećanu količinu bakterija u reci koje su otporne na antibiotike.

- Uzorci otpadnih voda nastalih iz proizvodnje pokazali su prisutnost makrolidnih antibiotika u od 100 do 1.000 puta većim koncentracijama nego u komunalnim otpadnim vodama. Povećanim unosom antibiotika u životnu sredinu remeti se prirodna ravnoteža, budući da antibiotici utiču na razvoj rezistencije među bakterijama, uključujući i ljudske patogene, što predstavlja i rizik za zdravlje ljudi - prenosi Novi list navode stručnjaka iz Instituta „Ruđer Bošković“.

Zlata Žuvela, farmaceut u penziji, ističe za Kurir da ukoliko su tačni navodi hrvatskih stručnjaka, onda nam Sava iz Hrvatske donosi ekološku katastrofu.

- To je poražavajuće ako je istina. Antibiotici u nekontrolisanim količinama stvaraju rezistentnost i to je ekološka katastrofa. Neverovatno je jer su standardi za proizvodnju lekova izuzetno rigidni i fabrika koja se ogluši o njih se automatski zatvara. To bi dovelo do velikog pomora ribe, biljnog i životinjskog sveta, i svakako bi se odrazilo na zdravlje ljudi. Ljudi bi uzimali vodu u kojoj se nalaze raspadnuti delovi antibiotika, što bi uticalo na funkciju digestivnog trakta i na rezistenciju na antibiotike - kaže Žuvela.

POSLEDICE ZAGAĐENJA REKE

- Razvoj superbakterija

- Pomor ribe, biljaka i životinja u reci

- Povećana smrtnost ljudi i od običnih povreda

- Komplikovanije i skuplje lečenje

- Transplantacija matičnih ćelija ili koštane srži, hemoterapija i druge terapije koje slabe imuni sistem biće nemoguće



Dr Biserka Obradović iz Doma zdravlja Stari grad ističe da preteran unos antibiotika u organizam stvara rezistenciju, pa se i zbog najjednostavnije infekcije pacijenti moraju slati na bolničko lečenje.

- Posledice su teže i lečenje komplikovanije jer pacijente moramo slati u bolnicu - kaže Obradovićeva i dodaje da to otežava i poskupljuje lečenje.



Agencija za zaštitu životne sredine SPREMNI ZA AKCIDENT

Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, tvrdi da su analize vode iz Save uzete na ulazu u Srbiju pokazale da nema povećane koncentracije antibiotika. - Što se tiče reke Save, na ulaznom profilu iz Hrvatske radi se redovan monitoring i nisu detektovana nikakva odstupanja od uobičajenih vrednosti. Ako se to pojavi, Agencija će o tome obavestiti nadležno ministarstvo i druge institucije. U akcidentim situacijama delujemo na osnovu zahteva vodne inspekcije.

Direkcija za vode PRATIMO STANJE

Direktorka Direkcije za vode Nataša Milić ističe da je ceo slučaj još uvek u fazi ispitivanja. - Pratimo stanje i mi smo u vezi sa Agencijom za zaštitu životne sredine. U toku dana ćemo zajedno sa Agencijom i Ministarstvom za zaštitu životne sredine napraviti zajedničko saopštenje - rekla je Milićeva za Kurir, ali obećanog saopštenja nije bilo do zatvaranja ovog broja.

