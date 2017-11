OPREZNO ZA VOLANOM: Saobraćaj umeren, ali prilagodite brzinu zbog mokrih kolovoza

Saobraćaj je od jutros umerenog intenziteta, ali će kolovozi zbog najavljene kiše biti tokom dana mokri i klizavi, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog snega koji se prognozira u višim planinskim predelima vozači moraju da imaju zimsku opremu, naveo je AMSS i dodao da se usporenija vožnja predvidja u kasnijim popodnevnim i večernjim satima, pre svega na putevima ka većim gradskim sredinama.

Prema podacima uprave granične policije na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20 minuta.

Često dolazi do formiranja dužih kolona vozila na ulazu i na izlazu iz Mađarske, tada zadržavanja mogu biti višesatna i duža na graničnim prelazima Srbije.

Do 21. novembra od 07.00 do 17.00 od mosta Gazela do aerodroma "Nikola Tesla", u smeru od Beograda ka Šidu, zbog postavljanja javne rasvete i radova u zelenom pojasu u srednjem delu autoputa za saobraćaj će biti zatvorena krajnja leva (preticajna) saobraćajna traka.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir