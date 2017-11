ZABRINJAVAJUĆE! OTKRIVENI TRAGOVI ANTIBIOTIKA! Lekovi u Savi mogu biti fatalni! Supstanca opasna po zdravlje ljudi!

Nadležni za ispitivanje reka u Srbiji nisu otkrili prisustvo antibiotika u Savi zato što redovan monitoring, koji su radili, i ne pokazuje prisustvo antibiotika, saznaje Kurir.



Tek namenski, istraživačkim monitoringom može da se utvrdi postojanje i najmanjeg traga antibiotika u vodi, otkriva dr Mirjana Vojinović Miloradov, profesorka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Ona upozorava da posledice mogu biti nesagledive ukoliko je tačno da je hrvatska farmaceutska industrija zagadila Savu i do 1.000 puta većim količinama antibiotika od dozvoljenih, što su otkrili naučnici s Instituta „Ruđer Bošković“.

- Gde god Sava protiče, to se prenosi. Ni Sava ni Dunav nemaju sisteme za tretman otpadnih voda i nemaju sisteme za otklanjanje ostataka antibiotika. Ljudi se kupaju u toj vodi, jedu ribu iz te vode i sve što je u reci unose i u svoj organizam. Postoje četiri vrste monitoringa i tu su: nadzorni, operativni, istraživački i dopunski i nadležni koji su rekli da u redovnom monitoringu nije bilo prisustva antibiotika, naveli su istinu. Ali to je samo zato što se u redovnom uopšte i ne radi testiranje na njih - kaže prof. Vojinović Miloradov.

Zakazala kontrola NADLEŽNI ĆUTE

O ovom problemu Kurir je tražio odgovore od Ministarstva životne sredine, Grupe za uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda od zagađivanja, Odeljenja vodne inspekcije, Agencije za zaštitu živtne sredine i Direkcije za vode, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore. Jedini odgovor je bio od Agencije za zaštitu životne sredine, i to od pre dva dana, kada su rekli da redovnim monitoringom nisu pronađene veće koncentracije antibiotika.



Ona ističe da su istraživači Tehničkog fakulteta radili istraživanje Save i da su otkrili prisustvo tragova antibiotika.

- To su bile niske koncentracije, ali posledice mogu da budu vrlo ozbiljne, da ne kažem fatalne. Apelujem na građane da stare lekove i farmaceutske sirupe nikako ne bacaju u toalet, jer to sve završi u našim rekama - kaže naša sagovornica.



Profesor Medicinskog fakulteta Tomislav Jovanović ističe da i najmanje prisustvo antibiotika u vodi može da utiče na rečni svet:

- Prvo treba proceniti da li je to tačno ili ne, zatim ustanoviti kolika je količina antibiotika završila u reci. Na osnovu toga, procenjuje se koliki je mogući domet zagađenja i dokle je ono stiglo. Od koncentracije zavisi da li će posledice biti kratkoročne ili dalekosežne. Sumnjam da to može da utiče na sadržaj u naše vodotoku i imam rezervu da je posle toliko kilometara došlo do Beograda. Ali izvesno je da prisustvo antibiotika i u tragovima znatno utiče na život u vodi i priobalju.



ČINJENICE POSLEDICE ZAGAĐENJA REKE ANTIBIOTICIMA

- razvoj superbakterija - pomor ribe, biljaka i životinja u reci - povećana smrtnost ljudi zbog otpornosti na antibiotike - komplikovanije i skuplje lečenje



