APEL: Penzije uskladiti s rastom inflacije

Penzioneri u Srbiji, njih 1,7 miliona, dobilo je jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara, a željno iščekuju i najavljeno povećanje penzija za pet odsto u januaru naredne godine.



Savez penzionera Srbije zahteva od Vlade Srbije da se penzije usklađuju dva puta godišnje s rastom inflacije i da se ukine Zakon o privremenom umanjenju penzija.



Predsednik Saveza penzionera Srbije Đuro Perić kaže za Kurir da je jednokratna pomoć dobrodošla svim penzionerima, a posebno onoj grupi koja ima najniža primanja.

- To je svima dobrodošlo, ne može se reći da nije bilo od koristi. Očekujemo najavljeno povećanje od pet odsto u januaru, ali ono što mi zahtevamo jeste usklađivanje penzija dva puta godišnje. Potrebno je da se penzija usklađuje sa rastom inflacije. Penzijski sistem je narušen kada nema usklađivanja - napominje Perić.

Prema njegovim rečima, takva obaveza je propisana Zakonom o PIO. On objašnjava da su penzije umanjene radi fiskalne stabilizacije, ali da je to postignuto, te da je država dužna da penzije vrati u onaj odnos kakav je bio ranije:

- Država ima pravo da to uzme pod određenim uslovima, ali čim to prođe, ona to mora i da vrati. To je bio privremeni zakon, a nešto što je privremeno ne može da ostane kao trajno. Dobro bi bilo kada bi se to vratilo, jer bi se stvorila mogućnost za vraćanje penzija na nivo od 2014. godine.



Mogućnost o usklađivanju penzija dva puta godišnje nedavno je nagovestila i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je rekla da bi učešće penzija u bruto domaćem proizvodu moglo biti 11 odsto, što će omogućiti da se ukine zakon kojim su penzije umanjene od novembra 2014. i da bi se tim učešćem omogućilo i vraćanje na snagu usklađivanje penzija dva puta godišnje.



