VREME SE MENJA: Posle 18 u plusu, stiže nam sneg

U Srbiji ovih dana preovlađuje sunčano i izuzetno toplo vreme za ovo doba godine, s temperaturama do 18 stepeni, ali već početkom sledeće sedmice stiže nam pravi temperaturni šok, pa će se živa u termometru spuštati i do minus dva!



Tu promenu pratiće kiša, ali i sneg u pojedinim delovima zemlje.

- U subotu nas očekuje sunčan i topao dan s temperaturama do 16 stepeni, ali već tokom drugog dela dana na severu će početi da pada kiša, što će biti uvod u promenu vremena u nedelju. U prvom delu nedelje na severu i zapadu temperature će se kretati od 8 do 16 stepeni, uz kišu, ali kako dan bude odmicao, temperatura će sve više padati i stvoriće se uslovi za sneg i susnežicu na zapadu i jugozapadu zemlje. U ponedeljak već može doći do snega i na jugu i jugoistoku Srbije, dok će na severu zemlje uslediti prestanak padavina - kaže meteorolog Đorđe Đurić iz „Veder to ambrela“.



Prema njegovim rečima, u utorak i tokom većeg dela srede očekuje nas suvo i hladno vreme.

- U sredu posle podne na severozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje nas naoblačenje, mestimično s kišom. Nakon toga slede nekoliko dana bez padavina, sa stabilnim i suvim vremenom, a krajem novembra se sprema novo pogoršanje vremena - kaže Đurić.

Pored snega i kiše, u subotu, prvo u pomoravskom području, počeće da duva košava, koja će u nedelju skrenuti na severozapad.



Nagle promene vremena najviše utiču na hronične bolesnike, a RHMZ je objavio biometeorološku prognozu:

- Izvesne tegobe mogu imati kardiovaskularni bolesnici, a u područjima s maglom oprez se savetuje i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i problema sa snom.



Ne odgovara im plus ZIMSKE GUME SU PROBLEM

Iako su po zakonu zimske gume obavezne od 1. novembra, većina prednosti zimskog pneumatika na niskim temperaturama postaje mač sa dve oštrice ukoliko je temperatura vazduha iznad plus 10. U takvim uslovima zimski pneumatici naglo gubi performanse - loše se ponašaju u krivinama, imaju za 20 odsto duže kočenje od letnjih pneumatika, a povećavaju potrošnju goriva za čak 10 do 15 odsto.

