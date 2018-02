ADRIA MEDIA GROUP MEDIJSKI POKROVITELJ BELhospicea: U susret osmom dobrotvornom balu za pomoć onkološkim pacijentima

Ovogodišnji dobrotvorni bal nosi naziv „Let's bond for the ones in need“ koji se održava u partnerstvu sa Akademijom umetnosti iz Beograda. Bal se održava u subotu 25. novembra 2017. u hotelu Hyatt Regency Belgrade sa početkom od 19h, a sredstva sakupljena na ovoj večeri biće upotrebljena za rad BELhospice centra na zbrinjavanju onkoloških pacijenata i članova njihovih porodica, kao i za izgradnju prvog hospisa u Srbiji.

Domaćini večeri biće Marija Kilibarda i Slavko Beleslin, a studenti Akademije umetnosti dočaraće, svojim nastupom, delić atmosfere iz filmova o James Bond-u i potrudiće se da prisutnima pruže još jedno nezaboravno donatorsko veče i da, na taj način, podrže humani cilj zbog kojeg će se svi te večeri okupiti.

Javnost će biti u prilici da se upozna sa rezultatima i planovima za izgradnju prvog hospis centra u Srbiji koji će pružati inovativne usluge palijativnog zbrinjavanja onkoloških pacijenata i njihovih porodica potpuno besplatno.

Balu će prisustvovati oko 350 zvanica, predstavnika diplomatskog kora, korporativnog sektora, ličnosti iz javnog života, čije će prisustvo te večeri, kao i učešće na live i silent aukciji, doprineti sakupljanju sredstava za rad BELhospice centra.

Na balu će biti prisutni i: Nj.E. Leo D’aes, ambasador Belgije i član počasnog odbora BELhospice centra; Graham Perolls, predsednik Upravnog odbora BELhospice centra i izvršni direktor Hospices of Hope iz Velike Britanije; Vera Madžgalj, direktorka BELhospice centra; Vojin Lazarević, član počasnog odbora BELhospice centra.

Nadamo se da ćete nam se pridružiti i tako pomoći da zajedno podstaknemo društvo u celini i društveno odgovorne kompanije da i dalje doniraju sredstva za potrebe zbrinjavanja pacijenata obolelih od raka.

Sve dodatne informacije o balu možete dobiti na našoj web stranici: www.belhospice.org ili na mail: ksenija.milovanovic@belhospice.org

Kurir

Autor: Kurir