Saobraćaj se odvija po mokrim kolovozima zbog kiše, dok je vidljivost smanjena zbog moguće magle i sumaglice po kotlinama i duž rečnih tokova, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS) i dodao da je poledica moguća pre podne preko planinskih prevoja.

Danas i sutra će u južnim, jugoistočnim i istočnim krаjevimа Srbije doći do formirаnjа snežnog pokrivаčа, u nižim predelimа od pet do deset centimetara, а u plаninskim od 15 do 25 centimetara. U pomenutom periodu, van naseljenog mesta, obavezno je posedovanje lanaca ili drugih uredjaja za povećanje trakcije u prtljažniku.

Prema podacima Uprava graničnog policije, na graničnom prelazima, zadržava za putnička vozila niže od 20 minuta. Često dolazi do formiranja dužih kolona vozila na ulazu i na izlazu iz Mađarske, tada zadržavanja mogu biti višesatna i duža u odnosu na zadržavanje koje vozače očekuje na našim graničnim prelazima.

Od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena sa sve četiri zimske gume, ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica.

Od 24. novembra do 20. decembra od 07.00 do 16.00 na autoputu u pravcu Beograd - Dobanovci, od Sava centra zbog radova je za saobraćaj zatvorena preticajna leva saobraćajna traka svakog dana parcijalno, u potezima ne većim od 1,5 kilometara.

