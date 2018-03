DANAS POČINJE ŠESTONEDELJNI BOŽIĆNI POST: Više molitve, manje rijalitija

Veliki božićni post počinje danas i trajaće do 7. januara, kada pravoslavni hrišćani proslavljaju Božić, najradosniji praznik Hristovog rođenja.



Za vreme posta vernici, pored uzdržavanja od hrane, treba da odole i drugim izazovima, alkoholnom piću, kafi, cigaretama, a posebno je potrebno da povedu računa o ponašanju. Da nemaju grešne misli, da poštuju svoje okruženje, da budu pomirljivi, da ne psuju, ne budu zavidni...

foto: Fonet



Vreme za dobrotu



Profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić kaže da je cilj posta da se vernici kroz telesno uzdržavanje i pojačanu molitvu približe Bogu.

- Post je disciplinska mera koja čoveka treba da podstakne da s većom koncentracijom prilazi molitvama i da samim tim one budu efektnije. Svi vernici koji poste trebalo bi da se duhovno uzdignu, da budu bolji i da ne rasipaju vreme i pažnju, već da je usmere na pojačanu molitvu. Poručio bih ljudima da ne kupuju ulaznicu za pakao, jer tih ulaznica ima i previše, već za raj - kaže prof. Kalezić i dodaje da je vreme posta idealno za davanje i razmenu.

foto: Media Centar



Verski analitičar Draško Đenović upozorava na to da mnogi vernici ne poste onako kako Biblija nalaže.



Duhovni post



- Mnogo je onih koji poste „na svoj način“, a to je sasvim drugačije od onoga što propisuje Biblija. Biblijski post predstavlja apsolutno uzdržavanje i za vreme posta se ne jede i ne pije ništa, pa čak i do 40 dana, i to osim monaha, retko ko može da izdrži. Naš narod bi trebalo da se mnogo više suzdržava i inače, a naročito za vreme posta. Ne može da se posti, a da su nam kafići puni a crkve prazne. Pošto je post vrsta telesne patnje, ljudi bi trebalo da se odreknu svega što im pričinjava zadovoljstvo, od hrane i pića do televizije, turskih serija i rijalitija, a da se mnogo više posvete duhovnom uzdizanju, da kontrolišu svoje misli i ponašanje - izričit je Đenović.



On ističe da bi za praznične dane ljudi trebalo da iskoriste za molitvu i da smanje svađe.

- Vernici treba pojačano da idu na liturgiju i da se više mole, a ne da dođu u crkvu samo na dan Božića, a da im misli lutaju i odstupaju od vere. Ljudi treba da iskontrolišu svoje misli i postupke, da smanje svađe i porodično nasilje - kaže Đenović.



Dolaze sa Svete Gore OTAC EPIFANIJE KUVA U SRBIJI

Svetogorski kuvar, otac Epifanije Milopotaminjanin od 1. do 3. decembra biće gost beogradskog restorana „Dvorište“ i za to vreme će posetioci imati priliku da se upoznaju s tajnama kuhinje monaha na Svetoj Gori.

Svetogorci oca Epifanija nazivaju svojim glavnim kuvarom. O tajnama svetogorske kuhinje i svojim iskustvima otac Epifanije piše i u svojoj knjizi u kojoj se nalazi 130 starih recepata.

foto: Printscreen

Foto: Shutterstock, Fonet, Printscreen, Media centar

